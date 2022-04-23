Son 24 saat: 2 bin 654 vaka, 16 ölüm

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 654 vaka kaydedildi, 16 kişi öldü.
Bir günde 137 bin 853 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısıysa 17 bin 524.
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye’nin çözüm bekleyen en önemli sorunlarından Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göç, hem iktidarın hem muhalefetin çıkışlarıyla yeniden gündeme oturdu. Zaman zaman ayrımcı tutum ve söylemleri de beraberinde getiren bu sorunu Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cenk Saraçoğlu’yla konuştuk.
14 Mayıs’ta BÜMED genel kurulu, yeni yönetimi seçecek. Seçimlere katılan gruplardan biri BÜMEDeğer. Sloganlarıysa “Gelenekselci dernek yönetimi değil, daha aktif bir ‘Boğaziçi Mezunlar Derneği’ yönetimi.”
Pandemiyle birlikte başlayan videolu Zoom görüşmeleri, toplantıları uygunsuz görüntülerle basan hackerları da beraberinde getirdi. Zoom’a açılan toplu davada şirket bir kilise grubu dahil mağdurlara tarihi bir miktarda ödeme yapmayı kabul etti.
ABD Tennessee Senatosu, geçtiğimiz hafta oybirliğiyle aldığı kararda, ebeveynin ölümüne sebep olmaktan suçlu bulunan sarhoş sürücünün, geride kalan çocuğun bakım masraflarını üstlenmesini öngören yasa tasarısını onayladı.
İktidardan emekli ikramiyelerine zam çıkmadı. Ancak kamu kaynaklarının nereye aktarılacağının iktidarın tercihi olduğunu belirten iktisatçılar, “Kaynaklar verimsiz projelere gidiyor” dedi.