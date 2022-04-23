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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 2 bin 654 vaka, 16 ölüm


Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 654 vaka kaydedildi, 16 kişi öldü.

Bir günde 137 bin 853 Covid-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayısıysa 17 bin 524.

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