Akşam Postası / 23 Mayıs 2022

MB anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi fırladı
Merkez Bankası’nın (MB) Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,92’ye çıktı. Bir önceki anket döneminde bu oran yüzde 46,44’tü. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 17,57’ye yükseldi.
İstanbul Analytics: Dolar/TL’de oyunun sonu çok yaklaştı
Twitter’da yeni dönem: Boş tweet, sıfır risk
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ”Tweet’in içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor” sözleri sonrası sosyal medya ‘boş tweet’lerle doldu.
Sayıştay, Hacettepe’yi uyarmış: BAP biriminde usulsüz alımlar
Diken’in gündeme getirdiği Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimindeki usulsüzlükler, 2019’da Sayıştay denetimine de takılmış.
AYM, HDP’li Tuğluk ve Tuncel’in ‘Kobani’ başvurusunu ‘kabul edilemez’ buldu
Anayasa Mahkemesi (AYM), halen cezaevinde olan HDP’li siyasetçiler Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel’in 6-8 Ekim Kobani olayları kapsamında ikinci kez tutuklanmasıyla ilgili bireysel başvuruyu esasa girmeden kabul edilemez buldu.
Kozan belediye başkanından, Farah Zeynep Abdullah’a tazminat davası
Adana Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçede ‘Bergen’ filminin yayınlanmasının yasaklanmasına IQ testiyle cevap veren filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah’a 100 bin liralık tazminat davası açtı.
Dışişleri çalışanlarına ‘FETÖ’den gözaltı: Beşi aktif görevde
Ankara başsavcılığının, ‘FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığı’ndaki yapılanmasıyla ilgili soruşturmasında beşi aktif çalışan 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul’daki miting sonrası CHP sahaya iniyor: ‘Biz çözeriz’ mesajı verilecek
İstanbul Maltepe’deki miting sonrası CHP, yaz aylarında çalışmalarını artıracak. Partililer bu haftadan itibaren sahada olacak.
Otomotivde kur zamları geri döndü: Bazı modellerin vergi dilimi değişti
Yükselen döviz kuruyla birlikte otomotiv firmaları kur farkını fiyatlara yansıttı. Zam oranları yüzde 3 ila 7 değişirken, vergi dilimi değişen bazı modellerde fiyat artışı yüzde 10’a yaklaştı.
İTÜ’lü akademisyenlerden ‘Şengör’ tepkisi: Önce tacizi akladılar, şimdi taçlandırdılar
Doktora öğrencisini taciz ettiğini itiraf eden Prof.Dr.Celal Şengör, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) 250’inci sempozyumunun açılış konuşmasını yaptı.
Fatih’te iki esnaf grubu arasında çatışma: Polisin silahını alıp ateş açtı
İstanbul’un Fatih ilçesinde, iki esnaf grubu arasında çıkan silahlı çatışmada biri polis yedi kişi yaralanırken, 27 şüpheli gözaltına alındı.
Babacan yatırımcılarla görüşmelerini anlattı: Bunu 2001’de yaşamıştım
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, finans çevrelerinin kendisine ‘yeni yönetimin’ ekonomi planlarını sorduğunu belirterek ”2002 seçimlerine giderkenki ortamı seziyorum o yatırımcılardan. Eğer yeterli güveni oluşturamazsak yazık olur” dedi.
Belçika’da 436 bin doz Covid-19 aşısı çöpe atılacak
Belçika’da kullanım ömrü tamamlanmak üzere olan 436 bin doz Covid-19 aşısı atılacak.
Piyasa kan kaybetse de Bitcoin’e yatırım arttı
CoinShares’in raporuna göre, sabit coin Luna krizinin ardından piyasa sallansa da bu dönemde en büyük kripto para Bitcoin’de yatırımlar yüzde 65 arttı.