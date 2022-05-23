Akşam Postası / 23 Mayıs 2022

MB anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi fırladı

Merkez Bankası’nın (MB) Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,92’ye çıktı. Bir önceki anket döneminde bu oran yüzde 46,44’tü. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 17,57’ye yükseldi.

Twitter’da yeni dönem: Boş tweet, sıfır risk

Fotoğraf: Reuters

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ”Tweet’in içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor” sözleri sonrası sosyal medya ‘boş tweet’lerle doldu.

Sayıştay, Hacettepe’yi uyarmış: BAP biriminde usulsüz alımlar

Diken’in gündeme getirdiği Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimindeki usulsüzlükler, 2019’da Sayıştay denetimine de takılmış.

AYM, HDP’li Tuğluk ve Tuncel’in ‘Kobani’ başvurusunu ‘kabul edilemez’ buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), halen cezaevinde olan HDP’li siyasetçiler Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel’in 6-8 Ekim Kobani olayları kapsamında ikinci kez tutuklanmasıyla ilgili bireysel başvuruyu esasa girmeden kabul edilemez buldu.

Kozan belediye başkanından, Farah Zeynep Abdullah’a tazminat davası

Adana Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçede ‘Bergen’ filminin yayınlanmasının yasaklanmasına IQ testiyle cevap veren filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah’a 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Dışişleri çalışanlarına ‘FETÖ’den gözaltı: Beşi aktif görevde

Ankara başsavcılığının, ‘FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığı’ndaki yapılanmasıyla ilgili soruşturmasında beşi aktif çalışan 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul’daki miting sonrası CHP sahaya iniyor: ‘Biz çözeriz’ mesajı verilecek

Fotoğraf: CHP

İstanbul Maltepe’deki miting sonrası CHP, yaz aylarında çalışmalarını artıracak. Partililer bu haftadan itibaren sahada olacak.

Otomotivde kur zamları geri döndü: Bazı modellerin vergi dilimi değişti

Yükselen döviz kuruyla birlikte otomotiv firmaları kur farkını fiyatlara yansıttı. Zam oranları yüzde 3 ila 7 değişirken, vergi dilimi değişen bazı modellerde fiyat artışı yüzde 10’a yaklaştı.

İTÜ’lü akademisyenlerden ‘Şengör’ tepkisi: Önce tacizi akladılar, şimdi taçlandırdılar

Doktora öğrencisini taciz ettiğini itiraf eden Prof.Dr.Celal Şengör, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) 250’inci sempozyumunun açılış konuşmasını yaptı.

Fatih’te iki esnaf grubu arasında çatışma: Polisin silahını alıp ateş açtı

İstanbul’un Fatih ilçesinde, iki esnaf grubu arasında çıkan silahlı çatışmada biri polis yedi kişi yaralanırken, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Babacan yatırımcılarla görüşmelerini anlattı: Bunu 2001’de yaşamıştım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, finans çevrelerinin kendisine ‘yeni yönetimin’ ekonomi planlarını sorduğunu belirterek ”2002 seçimlerine giderkenki ortamı seziyorum o yatırımcılardan. Eğer yeterli güveni oluşturamazsak yazık olur” dedi.

Belçika’da 436 bin doz Covid-19 aşısı çöpe atılacak

Belçika’da kullanım ömrü tamamlanmak üzere olan 436 bin doz Covid-19 aşısı atılacak.

Piyasa kan kaybetse de Bitcoin’e yatırım arttı

CoinShares’in raporuna göre, sabit coin Luna krizinin ardından piyasa sallansa da bu dönemde en büyük kripto para Bitcoin’de yatırımlar yüzde 65 arttı.