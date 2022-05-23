Belçika’da 436 bin doz Covid-19 aşısı çöpe atılacak

Belçika’da kullanım ömrü tamamlanmak üzere olan 436 bin doz Covid-19 aşısı atılacak.

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Belçika’nın Le Soir gazetesinin haberine göre 31 Mayıs’ta kullanım süresi bitecek AstraZeneca üretimi aşılar çöpe gidecek.

Temmuz ayında da Moderna firmasının ürettiği 790 bin doz, Pfizer-BioNTech tarafından üretilen 90 bin doz aşının son kullanma tarihi dolacak.

Belçika’da bugüne kadar kullanılamayan aşıların oranı yüz binde 5 civarındaydı. 11,4 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 25,3 milyon doz aşı yapıldı. 2021’in bahar aylarında hızlı bir aşılama kampanyası başlamış, 2021 sonu ve 2022 başında da takviye dozlar yapılmıştı. Bu yılın şubat ayından aşı olanların sayısı azalmıştı.

Fransa’da da geçen ay 3,6 milyon doz AstraZeneca aşısı kullanım süresi bittiği için çöpe gitmişti.