Twitter’da yeni dönem: Boş tweet, sıfır risk

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ”Tweet’in içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor” sözleri sonrası sosyal medya ‘boş tweet’lerle doldu.

Bozdağ, tweet’ler üzerine açılan soruşturmaları şöyle savunmuştu: “Diyor ki, ‘Tweet attı, hayatı karardı..’ Tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir Allah’ın kulu var mı, bilmiyorum… Yok. O zaman sormak lazım ‘Yahu bu tweet attı da, tweet’in içinde ne yazıyor?’ Soruşturma onun üzerine açılıyor.”

Ancak sosyal medya kullanıcıları Bozdağ’ın bu açıklamalarını tiye aldı. Bazı kullanıcılar, sosyal medya paylaşımları nedeniyle aldıkları cezaları hatırlattı, bazılarıysa ‘boş tweet’ attı.

—boş tweet— — Uğur Gürses (@ugurses) May 22, 2022

Ekonomideki kötü gidişat sonrası ‘icat’ olunan ‘boş tost ve baklavalar’ da tweetlerin konusu oldu.

Boş tost,

Boş baklava,

Boş gözleme derken,

Şimdi de "boş tweet." https://t.co/jmupvJNbUA — Faik Öztrak (@faikoztrak) May 22, 2022

Boş tweet atmak suç değil.

Hele boş konuşmak, hiç suç değil. — Alaattin Aktaş (@Alaattin_Aktas) May 22, 2022

Boş baklava, boş tost yetmez, boş tweet de öneriliyor gibi 😉



Ne dersiniz gençler? pic.twitter.com/dQIRg7WbTB — Abdurrahman Bilgiç (@A_Bilgic_) May 22, 2022

Boş tweet atmak serbest; içine bir şey yazarsanız fena. https://t.co/d7O744pWyM — Cem Say (@say_cem) May 22, 2022

Boş tweet atmaya çalıştım Twitter izin vermedi. Umarım bir problem olmaz aramızda 🤭🤭 @bybekirbozdag — Seher Sultan (@sehersultan1912) May 22, 2022

güzel tarafından bakalım, içi boş tweet atma özgürlüğümüz var. 🙂 https://t.co/RCK3cxNWn3 — Basak Purut (@basakpurut) May 22, 2022

Boş tweet sıfır risk — Murat Bakır (@MuratBkr77) May 23, 2022

boş baklava, boş dürüm, boş tweet. https://t.co/m1WmTvsaCY — erdal kaya (@erdal1kaya) May 22, 2022

Hayır bir de Çarşamba ağır cezaya çıkacağım, konu ne? Attığım Tweet'ler. Boş atabilsek aslında, hiç böyle şeyler olmayacak :)) — Gökhan Kaya (@gokhankaya_kaya) May 22, 2022

Sakın takibata uğramaz diye boş tweet atmayın. İyi saatte olsunlar boş tweete istediği manayı verebilir (!) — BÜLENT KAYA (@avbulentkaya) May 22, 2022

Bir Japon atasözü derki boş tweet atmak en güvenli olanıdır. — Mehmet Emin ÇELİK 💧 (@thebenjemin) May 23, 2022

-Boş tweet- — FEYZI ISBASARAN (@fyzisbsrn) May 23, 2022

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor” demiş!



Tweet atın ama içinde yazı olmasın, boş olsun diyor🤪 — Sedef Kabaş (@SedefKabas) May 22, 2022

Boş Tweet 😌 — CeyceyOya (@0ycey2602) May 23, 2022

yeni dönemde bu tweet şablonunu kullanın, herkes hayal gücü elverdiğince doldurur içini. pic.twitter.com/v5OkERv1aN — Alin Ozinian (@AlinOzinian) May 22, 2022

Boş tweet, çok boş 😜 — Tuğba (@tugbaagullu) May 22, 2022

Boş tweet — Fatih KÖKSAL (@koksalfatih) May 23, 2022