Twitter’da yeni dönem: Boş tweet, sıfır risk

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ”Tweet’in içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor” sözleri sonrası sosyal medya ‘boş tweet’lerle doldu.
Bozdağ, tweet’ler üzerine açılan soruşturmaları şöyle savunmuştu: “Diyor ki, ‘Tweet attı, hayatı karardı..’ Tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir Allah’ın kulu var mı, bilmiyorum… Yok. O zaman sormak lazım ‘Yahu bu tweet attı da, tweet’in içinde ne yazıyor?’ Soruşturma onun üzerine açılıyor.”
Ancak sosyal medya kullanıcıları Bozdağ’ın bu açıklamalarını tiye aldı. Bazı kullanıcılar, sosyal medya paylaşımları nedeniyle aldıkları cezaları hatırlattı, bazılarıysa ‘boş tweet’ attı.
Ekonomideki kötü gidişat sonrası ‘icat’ olunan ‘boş tost ve baklavalar’ da tweetlerin konusu oldu.