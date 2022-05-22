Bozdağ’dan ‘bir garip Twitter savunması’: Soruşturmalar içerikten, tweet’ten değil

Türkiye’de attığı tweet’lerden dolayı hakkında soruşturma başlatılan kimse olmadığını iddia eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Soruşturma tweet’in içeriği üzerine açılıyor” dedi.

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Yargıtay 12 Mayıs’ta, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 2012-2017 arasındaki bazı Twitter paylaşımları nedeniyle beş ayrı suçtan verilen dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasının dört yıl 11 ay 20 günlük bölümünü onamış, iki suçtan verilen dört yıl iki aylık hapis cezasını bozmuştu.

Kanal 7’deki Başkent Kulisi programında konuşan Bozdağ, Kaftancıoğlu hakkında verilen karar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Tanımıyoruz’ tepkisini şöyle yorumladı: “Eleştirinin temiz dille, saygı üslubu içinde olması lazım. ‘Mahkemeyi, kararı tanımıyorum.’ diyor. Türkiye, bir hukuk devleti ise cari hukuka göre mahkemeler karar verdiyse mahkeme kararları derhal uygulanır diye bir amir hüküm varsa hukuk devletini dilinden düşürmeyen birinin ‘Ben beğenmedim, karşıyım, yanlıştır ama bir mahkeme kararı vardır, bunun gereği yapılacaktır.’ demesi icap eder. Hukuktaki yanlışlıkları, eksiklikleri siyaset tamamlayamaz. ‘Yargı kararlarına uymayacağım’ diyor. Bu, hukuk tanımazlık…Kanunlara uymamak, uymamaya davet etmek Türk Ceza Kanunu’nda suç.”

Bozdağ, tweet’ler üzerine açılan soruşturmaları da şöyle savundu: “Diyor ki, ‘Tweet attı, hayatı karardı..’ Tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir Allah’ın kulu var mı, bilmiyorum… Yok. O zaman sormak lazım ‘Yahu bu tweet attı da, tweet’in içinde ne yazıyor?’ Soruşturma onun üzerine açılıyor.”