İstanbul’daki miting sonrası CHP sahaya iniyor: ‘Biz çözeriz’ mesajı verilecek

İstanbul Maltepe’deki miting sonrası CHP, yaz aylarında çalışmalarını artıracak. Partililer bu haftadan itibaren sahada olacak.

Fotoğraf: CHP

CHP’li belediye başkanları, 27-29 Mayıs arasında, partinin bir sonraki genel seçimlerde milletvekili çıkarmayı hedeflediği Van’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında kampa girecek.

Üç günlük toplantının ilk gününde başkanlar, şehir turu atarak yurttaşlarla buluşacak, esnafı ziyaret edecek. Ardından ikinci günde Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasından sonra başkanlar farklı gruplar halinde ortak çalışmaları konuşacak. Toplantının ana gündemiyse 2023 seçimleri olacak.

Her ile iki milletvekili

CHP’li milletvekilleri ve parti meclisi (PM) üyeleri de Van’daki toplantının ardından, 3 Haziran’da saha çalışmalarına başlayacak.

Her ile iki milletvekili gidecek şekilde, vekiller 51 ile dağılacak. Gittikleri yerlerde yurttaşlarla buluşacak milletvekilleri, aynı zamanda esnaf odaları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve ilin kanaat önderleriyle buluşacak.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre milletvekilleri bu buluşmalar sonrası, illerin çözülmesini istediği öncelikli sorunları ele alarak bu sorunlardan oluşan bir rapor hazırlayacak.

Bu raporlardan çıkarılan sonuçlarsa genel merkeze iletilecek. CHP de söz konusu raporlar doğrultusunda iktidar olunduğunda atılacak adımların yol haritasını belirleyecek.

Milletvekilleri de gittiği illerde yurttaşlara, “AKP sorunlarınızı çözemiyor ancak Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok. Bize sıkıntılarınızı anlatın, iktidara geldiğimizde sorunlarınız önceliğimiz olacak” diye mesaj verecek.

Mitingler de sürecek

Ayrıca, partinin ilk olarak Mersin’de düzenlediği ve önceki gün de İstanbul’da devam ettirdiği ‘Milletin Sesi’ mitinglerinin de sürdürmesi bekleniyor.

Partinin, saha çalışmalarında yaz döneminde bir miting daha düzenleyeceği söylenirken, henüz tarih ve yer belirlenmedi.