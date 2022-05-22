Mitingden izlenimler: CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun adaylığına nasıl bakıyor?

TUĞBA ÖZER

‘Milletin Sesi’ mitingine katılan CHP’liler gencinden yaşlısına en çok ekonominin gidişatından şikayetçi. Bazı CHP’liler, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklerken, gönlünden geçen isim Kılıçdaroğlu olmasına rağmen ‘toplumda yaratılan antipati nedeniyle’ CHP liderine çekinceli duranlar da bulunuyor.

Kılıçdaroğlu’ndan sonra en çok adı geçen isim ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş. Yavaş’ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu takip ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun hapis cezasının onanması da kitleyi alana getiren nedenler arasında.

Fotoğraf: CHP

Mitingi takip eden bir gazeteci olarak basın için ayrılan alandan çıkıp kalabalığın arasına dalıyorum. Önüme çıkan kişilere bugün neden burada olduklarını sorduğumda herkes çok dolmuş olacak ki teklifimi geri çeviren neredeyse hiç çıkmıyor. Söze ekonomik kriz ve hayat pahalılığıyla giriliyor, arkasını “Artık yeter, bıktık” cümlesi izliyor.

Her ne kadar ağızlardan olumsuz tabloya dair cümleler sıralansa da konuşmanın sonunda genelde umut havası, “Bu sefer olacak” inancı hakim.

Geçim sıkıntısı ve adaletsizlik vurgusu

Emekli Gülsen hanımla başlıyoruz konuşmaya. Şöyle diyor: “Kurtuluşumuz bu mitingler bizim. Halk artık bezdi. Bugün patatesin kilosu 10 lira. Bu hükümet utansın biraz bunlardan. Biz emekliyiz. Emeklilere ne verdi? Ekonomik krize tepki olarak bugün buradayım. Artık gitsin başımızdan bıktık. Ben CHP’yi destekliyorum çünkü Atatürk’ün partisi. Başka parti mi var? Hepsi yalancı, soyguncu. Türkiye’yi mahvettiler. Esrarlar eroinler, SADAT’lar… CHP bir sonraki seçimde iktidara gelecek, hem de tek kalemde. Nasıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni seçtiysek aynısı olacak. Hezimete uğrayacaklar. Aday olarak Kılıçdaroğlu’nu destekliyorum.”

38 yaşındaki Deniz Güzelçiçek ise adaletsizlikten dem vuruyor: “Hak hukuk adalet için buradayız. İktidardan her konuda rahatsızız en başta geçim. Onun dışında yapılan adaletsizlikler. Suçsuz, günahsız insanların cezaevinde olması gibi. Gönlümüz Kılıçdaroğlu’ndan yana. İnşallah bu sefer kazanacağız. Umut ediyoruz.”

‘Kılıçdaroğlu’nu aday olarak görmek istiyoruz’

21 yaşındaki CHP üyesi Gökdeniz Gür, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyenlerden: “Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu kararının ardından mitingi İstanbul’a aldı. Bu da bizi heyecanlandırdı tabi ki. Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. O yüzden bugün katılım sağladım. Kendisi zaten genel başkanımız bu sebepten doğal bir cumhurbaşkanı adayımız. Kendisinin 10 yıldan fazladır CHP gibi bir örgütün lideri olması Türkiye’nin de lideri olması anlamına geliyor bence. Ben kazanacağını düşünüyorum. Artık Erdoğan’ın hiçbir şansı olmadığını düşünüyorum.”

32 yaşındaki İshak Kaya da Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor: “Türkiye’nin muhalefetinin haksızlık, hukuksuzluk ve ekonomik çöküşe karşı birleşmesi şart. Bunun için buradayım. CHP seçmeni olduğum için bugün buraya gelmedim. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekliyorum. Kesinlikle umutluyum, kazanacaktır.”

34 yaşındaki Kadir Bektaş da benzer düşüncede: “İktidarın artık vaktinin geldiğini, gitmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP’ye bir ses olsun diye bugün buraya geldim. Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekliyorum ve kazanacağını düşünüyorum.”

‘Gönlünden geçen aday’ Kılıçdaroğlu ama…

Ordu’dan mitinge katılan emekli Ahmet Yazıcı, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına dair endişesi olanlardan.

“Siyasi inancım soldadır. Solun en büyük platformu da CHP’dir. O yüzden bugün buradayım” diyor.

Ancak diğer CHP’lilerin aksine farklı iki isim telaffuz ediyor: “Önümüzdeki seçim son baraj. Ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Bunun başka yolu yok. Benim gönlümden geçen aday Kılıçdaroğlu’dur ama halkın çoğunda ona karşı antipati var. İktidarın yanlış bir olgu oluşturması onun hakkında çoğu vatandaşımızda antipati yaratıyor. Ben halkın için olduğum için bunu görüyorum. Mansur Yavaş veya Özlem Çerçioğlu benim için en ideal aday.”

Şengül hanım (solda)

52 yaşındaki Şengül hanım, ‘sağ seçmen’in Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini düşünüyor: “Ülkenin gidişatını gördüğüm için geldim. En çok pahalılıktan rahatsızım, geçimimiz çok zorlaştı. Çocukları okuttuk, iş sahibi yaptık ama önümüzü göremez olduk. Bir arabamız var. Binmeye korkar olduk, benzin aldı başını gidiyor. Ben emekli maaşıyla benzini nasıl koyayım? Anamdan doğduğum beri benim partim sol parti. Ben hiç sağ partiye elimi götürmedim. Bundan sonra da götürmem. Aday olarak Mansur Yavaş’ı görüyorum. Çünkü hem daha oturaklı, sakin. Olaylara duyarlı şekilde davranıyor. Heyecanlı insan biraz kendisini şaşırır. Ben oturaklı insanlardan yanayım. Kılıçdaroğlu da olur ama sağdan ona oy vermezler”

55 yaşındaki Kasım Duran, Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliği nedeniyle seçilemeyeceğini düşünüyor.

“Ben emekliyim, yoksulluğu protesto etmek için katıldım. İl başkanımız Canan Kaftancıoğlu’na 8 yıl önce attığı tweetten aldığı cezadan dolayı da katıldım. Gerçekten ülke çok sıkıntıda. Bugün bir ekmek 4.5 lira olabilir mi? Benim kafem vardı. 1.5 TL’ye çikolata satıyordum, o çikolata bugün 8 TL. Ben 300 TL’ye memleketime gidebiliyordum, mazot 8 liraydı. Bugün o mazot 23 lira. Anlatabiliyor muyum? Genel başkanımıza çok saygı duyuyorum, dört dörtlük bir adam. Ama Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için oy vermeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü ben görüyorum halk içindeyim. Bana göre Abdüllatif Şener aday olursa kazanır. Gönlümdeki aday kim derseniz de Ekrem İmamoğlu.”

‘AKP’ye oy verdik, sonra çok kötü oldu’

Aynur Aktaş (solda)

50 yaşındaki Aynur Aktaş, geçmişte AKP’ye oy verdiğini, şimdiyse CHP’yi desteklediğini söylüyor: “Bu düzenin değişmesi için bu mitinge katıldım. Hak, hukuk, adalet artık ülkede bitti. Liyakat yok. Hak eden hak ettiği yere gelemiyor. Eğitim, sağlık, ekonomi her şey kötü gidiyor. İlk zamanlar AKP’ye oy verdik. Ondan sonra çok kötü oldu artık vermiyoruz. CHP’nin kazanabileceğini düşünüyorum. Eğer aday iyi olursa ama… Mansur Yavaş aday olursa. Çünkü gençler genç istiyor. Mansur Yavaş’ın da gerçekten dürüst olduğuna inanıyorum. Tabi ki Kılıçdaroğlu da öyle ama genç olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben inanıyorum.”

Gençler ne diyor?

Batu Nalcan ve Özge Baştuğ

Alanda yoğun bir genç katılım göze çarpmasa da bulduğum gençlere de düşüncelerini soruyorum.

19 yaşındaki Özge Baştuğ umutlu olanlardan: “Benim ailem yedi kuşak CHP’li, bu kökenden geliyorum. Ben bugün buraya geldim çünkü Kılıçdaroğlu’nun ne söyleyeceğini dinlemek istiyorum. Ben yeni seçmenim. İlk defa oy kullanacağım ve bu benim için çok önemli. Ne diyeceği, bir seçmen olarak tatmin olmam da önemli. Ben Mansur Yavaş’ı düşünüyorum daha çok aday olarak. Siyasetle belediyeciliği birbirine karıştırmıyor. Bence cumhurbaşkanı olunca halkı kucaklayacak. Bir taraf tutmasına gerek yok cumhurbaşkanının. Ben CHP’nin iktidara geleceğinden umutluyum.”

23 yaşındaki Batu Nalcan ise İmamoğlu’nu desteklediğini söylüyor: “Ekrem İmamoğlu adaylığını destekliyorum. Bence seçimleri kazanmamız güçlü bir ihtimal. Burada olmaktan dolayı mutluyum. İmamoğlu bana daha modernist geliyor. CHP’nin ekonomik krizin çözülmesi ve mültecilerin gönderilmesine dair bir şeyler yapmasını istiyorum.”