Kozan belediye başkanından, Farah Zeynep Abdullah’a tazminat davası

Adana Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçede ‘Bergen’ filminin yayınlanmasının yasaklanmasına IQ testiyle cevap veren filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah’a 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Görsel: Diken

‘Acıların kadını’ lakaplı şarkıcı Bergen, eski eşi Halis Serbest şarkıcıyı yüzüne kezzap dökerek yakmasının ardından 1989’da ölmüştü.

Bergen’in hayat hikayesini anlatan aynı adlı filminin Halis Serbest’in yaşadığı Kozan’da gösterimden kaldırılmıştı.

Belediye Başkanı Kazım Özgan, ‘filmin şiddet içerdiği’ gerekçesiyle ilçede yayınlanmayacağını söylemişti.

Bergen’i canlandıran Farah Zeynep Abdullah, Özgan’ın sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından IQ testi paylaşmıştı.

DHA’nın aktardığına göre bu paylaşım nedeniyle Özgan oyuncu hakkında ‘hakaret’ iddiasıyla 100 bin liralık tazminat davası açtı.