İBB Meclisi’nde ‘ısrar karar’: Öğrenci biletine zam belediyece karşılanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde toplu taşımada öğrenci biletine zammın belediye tarafından sübvanse edilmesine dair karar yeniden kabul edildi.

Fotoğraf: Şebnem Coşkun (AA)

İBB, artan maliyetleri gerekçe göstererek 6 Nisan’da toplu taşımaya yüzde 40 zam yapmıştı. Bu zamla öğrenci bileti aylık 78 liradan 109 liraya yükselmişti.

İBB Meclisi’nde zammın öğrencilere yansıyan kısmının belediye tarafından karşılanmasına dair 14 Nisan’da karar çıkmış ancak başkan Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmişti.

Yeniden meclisten geçti

AA’nın haberine göre İBB Meclisi mayıs ayı 3’üncü oturumunda, aylık öğrenci abonman ücretinin İBB tarafından sübvanse edilmesi yeniden gündeme geldi.

AKP ile MHP’liler, sübvanse kararının uygun olacağını, öğrencilerin yine 78 liradan bilet kullanması gerektiğini belirtti.

Teklif oy çokluğuyla ‘ısrar karar’ olarak kabul edildi.

Veto hakkı kalmadı

Belediye meclisi çalışma yönetmeliğine göre belediye başkanı tarafından veto edilen karar, meclisten yeniden geçerse karar kesinleşiyor. Ancak belediye başkanı kararı idari yargıya taşıyabiliyor.

İlgili mevzuatın 17’nci maddesi şöyle: “Belediye başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını büyükşehir belediyelerinde yedi, diğer belediyelerde beş gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere meclise geri gönderebilir. Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kararında ısrar ederse karar kesinleşir.

Belediye başkanı, meclisin ısrarıyla kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabilir. (…) meclis kararının kesinleşme tarihi, ikinci kararın tarihidir. Belediye başkanı belirtilen süreyi beklemeksizin meclis kararını mülki idare amirine gönderirse gönderme tarihinde, bu süre zarfında meclise göndermez ve herhangi bir işlem de yapmazsa geri gönderme süresinin sonunda karar kesinleşir.”