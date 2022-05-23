Piyasa kan kaybederken Bitcoin’e yatırımlar arttı

CoinShares’in raporuna göre, Luna krizinin ardından Bitcoin’de yaşanan düşüş yüksek alım iştahı olarak değerlendirilirken, yapılan yatırımlar yüzde 65 arttı.

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Kripto para piyasasından 1,5 trilyon dolardan fazla değerin silinmesine neden olan düşüşte, Bitcoin de son altı ayda değerinin yüzde 50’sinden fazlasını kaybetmişti.

Olumlu haber akışları zaman zaman piyasaya merhem olsa da Bitcoin 30 bin doların üzerinde henüz kalıcı olamadı.

CoinShares’in haftalık raporuna göre kripto para piyasasında düşüş kaydedilen dönemde Bitcoin’e yüzde 65 yatırım yapıldı. Yatırımcılar Luna krizinden kaynaklı yaşanan bu düşüşü Bitcoin’de yüksek alım iştahı olarak değerlendirdi

Dünya’dan Berfin Çipa’ya konuşan Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, Bitcoin’deki değer kaybını iki sebebe bağladı: “Bitcoin’deki düşüşü Luna olayı öncesi ve Luna olayı sonrası olarak iki zamana ayırabiliriz. Nasdaq ile korelasyonun artması ve Fed stresi ile birlikte Amerikan endekslerinin de aşağı gelmesi Bitcoin’i aşağı çekti. Fakat biz bu süreci 40 binlere kadar fiyatlamıştık. Daha sonra kopan Luna krizi Bitcoin’de çok daha sert satışların gelmesine neden oldu.”