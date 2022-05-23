Fatih’te iki esnaf grubu arasında çatışma: Polisin silahını alıp ateş açtı

İstanbul’un Fatih ilçesinde, iki esnaf grubu arasında çıkan silahlı çatışmada biri polis yedi kişi yaralanırken, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Bir vatandaş polisin belindeki silahı alıp ateş etti.

Beyazıt Çadırcılar Caddesi’nde, daha önceden aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında kavga çıktı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, gruptakilerin birbirlerine silahla ateş etmeleri üzerine bir polisle altı kişi yaralandı.

Görüntülerde bir vatandaşın polisin belindeki silahı alıp ateş ettiği görülüyor.

📌İstanbul Beyazıt’ta 1’i polis 5 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sivil bir vatandaşın polisin belindeki silahı alıp saldırganlara ateş ettiği görülüyor. pic.twitter.com/38SVG70LU8 — 23 DERECE (@yirmiucderece) May 23, 2022

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerinde güvenlik önlemi alındı. Caddeyi tedbir amacıyla geçişe kapatan polis ekiplerince, 27 zanlı gözaltına alındı.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul Valiliği’nin yazılı açıklamasında aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü belirtilerek, şunlar dendi: “Olaya müdahale eden polis memuru ve olaya karışan beş kişi ile çevredeki bir vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, iki tabanca ele geçirilmiştir.”