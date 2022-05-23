Babacan yatırımcılarla görüşmelerini anlattı: Bunu 2001’de yaşamıştım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, finans çevrelerinin kendisine ‘yeni yönetimin’ ekonomi planlarını sorduğunu belirterek ”2002 seçimlerine giderkenki ortamı seziyorum o yatırımcılardan. Eğer yeterli güveni oluşturamazsak yazık olur” dedi.

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Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimine 13 ay varken, hem iktidar hem de muhalefet seçim çalışmalarını sürdürüyor. CHP, İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti, parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelmişti.

İki gün önce CHP, DEVA Partisi ve AKP ayrı ayrı kentlerde seçmenlerle buluştu.

Partisinin ilk mitingini mitingini Gaziantep’te düzenleyen Babacan, BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a ittifak modellerini konuşmaya açık oldukları mesajı verdi: ”Biz kapıları kapatmış değiliz. Pek çok seçeneği konuşmaya, görüşmeye hazırız. Bizim arkadaşlarımızın başka partilerin listesinden seçime girmesi dedikodusunu kesmemiz gerekiyordu. Zaten hiçbir zaman öyle bir niyetimiz yok. Çok konuşulunca bunu açıklayıp bitirmek istedik. Başka alternatifler üzerine her zaman çalışılabilir.”

‘Finans çevreleri yeni yönetimi soruyor’

Son bir ayda görüştüğü uluslararası finans ve yatırım çevrelerinin artık ‘yeni yönetimin’ ekonomi politikalarını sorduğunu belirten Babacan, “Ben bunu 2001’de yaşamıştım. 2002 seçimlerine giderkenki ortamı seziyorum o yatırımcılardan. Eğer yeterli güveni oluşturamazsak yazık olur” dedi.

Babacan, şunları söyledi: ”Dünyanın en büyük bankasının risk yönetiminin başındaki kişi çıktı geldi, neler, neler soruyorlar, her şeyi didik didik ediyorlar. Ağırlıklı olarak soruları, artık mesela geçen seneyle bu senenin farkı, yeni yönetimin ekonomi politikasını soruyorlar artık.

Mevcut yönetim artık bitiyor, bunu görüyorlar. Dolayısıyla bütün yatırım planlamalarını, Türkiye’de yapılacak iş planlamalarını artık yeni kurulacak hükümetle ilgili sorular sorup, öyle belirlemeye çalışıyorlar.”

Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili olarak ‘Alevi aday’ tartışmalarına ilişkin de, “Türkiye’nin artık bu basamağı geçmiş olması lazım” dedi.