Babacan: Altılı masadan ortak aday çıkmazsa aday olurum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altılı masadan ortak bir aday çıkarılmadığı takdirde kendisinin aday olacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimine 13 ay varken, hem iktidar hem de muhalefet seçim çalışmalarını sürdürüyor. CHP, İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti, parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelmişti.

Habertürk’te altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ile ilgili gelen sorulara cevap veren Babacan, “Ortak aday olmadığı anda DEVA Partisi’nin adayı Ali Babacan’dır. En son toplantımızda ortak adayın niteliklerini sıraladık. Henüz altılı masada telaffuz edilen tek bir isim yok. Altılı masada isim bazında görüşme yapılmadı, sadece nitelikler sayıldı” dedi.

Babacan şunları söyledi: ”Teoride ortak aday altı kişiden birisi olabilir. Dışarıdan birisi de olabilir. Öncelik kucaklayıcı oluşu, kutuplaştırıcı olmaması… Altılı masada hiçbir zaman bir isim gündeme gelmedi. Bu masada tam tersine ‘İsim konuşmayalım, seçim yaklaşınca isimleri değerlendirelim’ diye öneri vardı.”