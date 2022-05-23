Dışişleri çalışanlarına ‘FETÖ’den gözaltı: Beşi aktif görevde

Ankara başsavcılığının, ‘FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığı’ndaki yapılanmasıyla ilgili soruşturmasında beşi aktif çalışan 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Başsavcılığın açıklamasına göre kontörlü sabit hatlar kullanarak örgütün ‘mahrem imamları’yla iletişim sağladıkları belirlenen ve Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan sınav sorularını temin ettikleri tespit edilen beşi aktif görevde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince, şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.