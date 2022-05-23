İTÜ’lü akademisyenlerden ‘Şengör’ tepkisi: Önce tacizi akladılar, şimdi taçlandırdılar

Doktora öğrencisini taciz ettiğini itiraf eden Prof.Dr.Celal Şengör, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) 250’inci sempozyumunun açılış konuşmasını yaptı.

Tacizin komisyonda ‘aklandığını’ hatırlatan İTÜ’lü akademisyenlerse Diken’e tepkilerini şöyle anlattı: “Vicdanları yaralayan bu duruma rağmen İTÜ rektörü hala durmamış tacizci hocayı korumaya devam etmektedir. Bunu da alenen İTÜ’nün 250’nci yıl sempozyumunda açılış konuşmasıyla taçlandırılmıştır.”

Fotoğraf: İTÜ rektörü İsmail Koyuncu

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nde görev yapan Prof. Dr. Celal Şengör, geçen yıl bir öğrencisini taciz ettiğini anlatmıştı. Bunun üzerine ortaya çıkan tepkiler sonrası İTÜ rektörlüğü Şengör hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmayı yürüten üniversite hukuk komisyonu, Şengör hakkında herhangi bir disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar vermiş, rektörlük de bu kararı uygun bulup onamıştı.

Diken’e konuşan İTÜ’deki akademisyenler, rektörlüğün “Konuyu hassasiyetle takip edeceğiz” demesine rağmen herhangi bir kınama cezası bile verilmemesine tepkili. Komisyon raporunu ‘sözde’ olarak tanımlayan akademisyenler, Şengör’ün suçunu itiraf ettiğini hatırlattı ve üniversite tarafından ‘aklanmasının vicdanları yaraladığını’ söyledi.

Öte ayndan üniversite yönetimi, tacizin hasıraltı edilmesinin üzerinden henüz bir ay geçmeden ‘Mühendislik ve Mimarlığın 250’inci Yılı’ sempozyumunda açılış konuşmasını Şengör’e yaptırıldı.

Rektör İsmail Koyuncu etkinliğin fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaştı.

Türkiye’de Mühendislik ve Mimarlığın 250 Yılı Uluslararası Sempozyumu’nun 2. oturumunda “Dünden Bugüne İTÜ”yü konuştuk.



Oturumlara katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederim. pic.twitter.com/1ClKcEszQZ — Prof. Dr. İsmail Koyuncu (@ikoyuncu07) May 19, 2022

Bunun üzerine rahatsızlığını dile getiren akademisyenler şunları söyledi: “İTÜ rektörlüğü tacizci hocaya sahip çıkmakta ve disiplin cezası bile vermeyerek kollamaya devam ediyor. Ülkemizde artarak devam eden kadın taciz ve cinayetlerine örnek oluuyor.”