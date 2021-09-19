Öğrencisini taciz ettiğini anlatan Celal Şengör’e soruşturma

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), öğrencisini taciz ettiğini anlatan jeoloji profesörü Celal Şengör’e soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İTÜ’de akademisyen olarak görev yapan Şengör, zoom toplantısından bir kesit olduğu anlaşılan videoda öğrencisine sinirlendiği için ‘eteğini kaldırıp tokat attığını’ ifade etmişti. Jeoloji profesörünün bu ifadeleri gündem olmuş, birçok kişi tepki göstermişti.

Üniversitenin Twitter hesabı üzerinden Şengör hakkındaki idari soruşturmanın devam ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi: “İstanbul Teknik Üniversitesi, fiziksel, sözlü ve diğer şekillerdeki tacizin, küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup bu tür eylemleri gerçekleştiren kişilere en küçük bir tolerans göstermeyecektir. İTÜ’nün yüzyıllara yayılan köklü birikiminin ve vizyonunun getirdikleri, böyle konularda gereken sorumluluğu almayı ve en net biçimde tavır göstermeyi gerektirmektedir.

Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılık incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır.”