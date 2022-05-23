‘Yılın kararı’: Sahte mahkeme kararını ifşa ettiğimiz habere mahkemeden engelleme

Bir haberimizi sahte mahkeme kararıyla engelletme ’cinliğini’ ifşa ettiğimiz haber mahkeme kararıyla engellendi!

Diken, 9 Ağustos 2019’da İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki göl manzaralı ‘Valle Lacus’ villalarının icra yoluyla satılacağını, villaları yapan Keskin Holding’in sahibi Recep Ercan Keskin’in ‘gümrük kaçakçılığı’ ve ‘nitelikli yağma’ suçlamasıyla gündeme geldiğini duyurmuştu.

‘Keskin Holding’in 30 villası icra yoluyla satılacak’ başlıklı haberimizin üzerine Eylül 2021’de Diken’e Bakırköy 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği’nden ‘içeriğin yayından çıkarılması’na hükmedilen bir ‘mahkeme kararı’ gönderildi. Karara göre hakim ‘Esma Canıbeyaz Şengül’, kâtip de ‘Canan Delergeçer’di.

Temmuz 2021’de de Gazete Duvar’a da 4 Haziran’da yayınlanan ‘Dayıdan yeğene dava: Süper asker ilacı ile dolandırıldık’ başlıklı haberi sebebiyle aynı hâkim-kâtip isimleri yazılı ve yine ‘içeriğin yayından çıkarılması’na hükmedilen mahkeme kararı yollandı.

Her iki mahkeme kararında yer alan diğer isim avukat Kenan Özer’di. Özer, iki haberde ismi geçen iki farklı kişinin avukatı olarak görünüyordu. Her iki kararın numarası aynıydı.

Ne var ki kararlar sahteydi. Sahtekarlığı Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz Twitter hesabından paylaştı. Karar sayıları aynı iki kararda ismi yazılı hâkim ve kâtip Bakırköy Adliyesi’nde değil Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hâkimliği’nde görevliydi.

Diken’e gönderilen sahte karar sahte bir tebligat zarfıyla yollanmıştı. Zarfın üstünde ‘gönderen’ Bakırköy 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği olarak görünüyordu ancak yine zarfın üstündeki PTT takip numarası sorgulandığında gönderenin Gaziosmanpaşa 3’üncü Sulh Ceza Hâkimliği olduğu anlaşılıyordu.

Gazete Duvar sahte mahkeme kararlarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık ‘bahse konu kararın aslı olmadığı için resmi belgede sahtecilik sayılamayacağını’ belirterek takipsizlik kararı verdi.

Diken olup bitenleri ‘Sahte karar göndererek haberleri yayından kaldırmaya çalıştılar’ başlıklı haberle duyurdu.

Bugün bu haberle ilgili Gaziantep Sulh Ceza Hâkimliği’nin bir kararı elimize ulaştı. ‘Erişimin engellenmesi’ne hükmedilen kararı Gazete Duvar’ın ‘Dayıdan yeğene dava: Süper asker ilacı ile dolandırıldık’ başlıklı haberindeki yeğen Erdal Can Alkoçlar talep etmiş. Kararda Alkoçlar’ın avukatı olarak görünen kişi ise sahte kararlardaki avukattan farklı.

Sahte sansür kararları ile ilgili haberler ve sosyal medya paylaşımları gerçek kararla erişime engellendi. Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliğine yılın kararı ödülü verilmeli. https://t.co/akzb4e7TPN — Yaman Akdeniz (@cyberrights) May 23, 2022

141 linke erişim engeli

Gaziantep 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararında toplam 141 haber, Twitter ve Facebook paylaşımına erişim engeli getirildi.