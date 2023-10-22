Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 22 Ekim 2023

Şimşek’ten ‘yapısal reform’ vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemdeki uygulamaların ‘yapısal reformlar’la destekleneceğini söyledi.

İsrail karşı saldırıda: 4 bin 451 Filistinli öldü

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin sayısı 4 bin 451’e yükseldi.


İsrail, kara harekatı için bombardımanı daha da yoğunlaştırdı

Suriye: İsrail, Halep ve Şam havalimanlarını yine vurdu

İsrail, Gazze’nin kuzeyinden ayrılmayan sivilleri ‘terörist işbirlikçisi’ sayabilirmiş

Silahların gölgesinde

Beş yılda 2,2 milyon kişi İstanbul’u terk etti: Yabancı sayısı artıyor

Resmi verilere göre son beş yılda 2,2 milyon kişi İstanbul’dan diğer şehirlere göç etti. Kentteki Suriyeli ve diğer yabancı uyrukluların sayısı ise arttı.

Icardi derbide sakatlanmış

Galatasaray dün akşamki Beşiktaş maçında sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi’nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Çağan Irmak ‘Yaratılan’la sorgulatıyor: Asıl ‘canavar’ kim?

İBB ve İSPARK logolu dolandırıcılık

Dolandırıcılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Otopark İşletmeleri (İSPARK) logolarının yer aldığı etiketleri araçların üzerine yapıştırarak QR’la (karekod) kredi kartlarından para çekiyor.

‘Ekolojik mahşer’: 10 yılda böcek popülasyonu yüzde 41 azaldı
Konu çok ciddiyse sadelikten ayrılma, hiç ciddi değilse anlatımı abart
Kapitalizmin yeni sevgilisi: Influencer

Zekir Demirkubuz’un ‘Hayat’ı prömiyerini yaptı: Eski filmlerim kadar karanlık değil

Yönetmen Zeki Demirkubuz’un uzun zamandır merakla beklenen son filmi ‘Hayat’, Filmekimi’nde prömiyerini yaptı.

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Az uyku mu depresif yapar, depresyon mu az uyutur?

Beş saat ya da daha az uyuyan kişilerde depresif belirtilerin görülme olasılığı 2,5 kat daha fazla. Buna karşılık depresif belirtileri bulunan kişilerde kısa uykunun görülme olasılığı sadece üçte bir oranında daha fazlab

Akşam Postası / 22 Ekim 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Kapitalizmin yeni sevgilisi: Influencer

Influencer Marketing Hub’a göre, 2023’te ‘influencer’ pazarlama sektörü yaklaşık 21 milyar dolara (588 milyar TL) ulaşacak. En popüler influencer pazarlama kanalı ise ekseriyetle 13-24 yaşındakilerin kullandığı TikTok olacak. 