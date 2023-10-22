Akşam Postası / 22 Ekim 2023

Şimşek’ten ‘yapısal reform’ vurgusu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemdeki uygulamaların ‘yapısal reformlar’la destekleneceğini söyledi.
İsrail karşı saldırıda: 4 bin 451 Filistinli öldü
İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin sayısı 4 bin 451’e yükseldi.
İsrail, kara harekatı için bombardımanı daha da yoğunlaştırdı
Suriye: İsrail, Halep ve Şam havalimanlarını yine vurdu
İsrail, Gazze’nin kuzeyinden ayrılmayan sivilleri ‘terörist işbirlikçisi’ sayabilirmiş
Beş yılda 2,2 milyon kişi İstanbul’u terk etti: Yabancı sayısı artıyor
Resmi verilere göre son beş yılda 2,2 milyon kişi İstanbul’dan diğer şehirlere göç etti. Kentteki Suriyeli ve diğer yabancı uyrukluların sayısı ise arttı.
Icardi derbide sakatlanmış
Galatasaray dün akşamki Beşiktaş maçında sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi’nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
İBB ve İSPARK logolu dolandırıcılık
Dolandırıcılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Otopark İşletmeleri (İSPARK) logolarının yer aldığı etiketleri araçların üzerine yapıştırarak QR’la (karekod) kredi kartlarından para çekiyor.
Zekir Demirkubuz’un ‘Hayat’ı prömiyerini yaptı: Eski filmlerim kadar karanlık değil
Yönetmen Zeki Demirkubuz’un uzun zamandır merakla beklenen son filmi ‘Hayat’, Filmekimi’nde prömiyerini yaptı.