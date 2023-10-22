‘Yıkılmadım ayaktayım’ diyebilmek için dört öneri

İş hayatı, trafikte yaşadığınız stres, evdeki bitmeyen döngü, çocukların sorumlulukları, kötü giden ilişkiler… Tüm bunlar zaman zaman hepimizi bezdirebiliyor. Bir çukura düşmüş gibi… İnsan bazen ‘Teker teker gelin‘ diye bağırmak istiyor.

Ancak elbet bir çıkış var o çukurdan. Sonuçta hayat devam ediyor.

psychologytoday.com’da Homaira Kabir’in derlediği yazı, hayattan bezdiğinizde canlanmanın dört yolunu gösteriyor.

*Bir rutin oluşturun: Deliksiz uyku, sağlıklı beslenme ve egzersiz enerjinin temelleri. Bir düşünün, bunlardan hangisi umrunuzda değil? Ve bugünden tezi yok günlük hayatınıza çekidüzen verin.

*Pozitif olun: Karamsarlık, kötümserlik çoğumuzun ruhuna işlemiştir. Moralimiz bozulduğunda hayatımızdaki iyi şeyleri fark edecek enerjimiz kalmaz. Kendinizi ‘Hiçbir şey işe yaramıyor’ ya da ‘Neden bu hep benim başıma geliyor?‘ derken bulduğunuzda, bu düşünceyi zihninizden silip atın.

*Fazlalıklardan kurtulun: ‘Akan su yosun tutmaz‘ diye bir söz var. Hareketlilik ve çalışkanlık insanı her zaman üretken ve dinç tutar… Belki de sizi bunaltan hayatınızdaki fazlalıklar. Bu, iş de olabilir, eşya da olabilir, kişi de… Bir sorun kendinize, bu fazlalıklardan hangisinden tamamen kurtulabilirsiniz, neleri erteleyebilirsiniz, neleri devredebilirsiniz. Hatta neleri fazla önemsemekten vazgeçebilirsiniz?

*Zor da olsa neşelenmeye çalışın: Gülmek bulaşıcıdır. Önce bir tebessümle başlar, sonra kahkahalara evrilir. Gününüzen içine sizi keyif verici şeyler serpiştirin. Masanıza konduracağınız bir çiçek, sevdiğiniz bir müzik, açık havada bir yürüyüş, küçük bir kahve molası…