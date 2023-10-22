Beş yılda 2,2 milyon kişi İstanbul’u terk etti: Yabancı sayısı artıyor

Resmi verilere göre son beş yılda 2,2 milyon kişi İstanbul’dan diğer şehirlere göç etti. Kentteki Suriyeli ve diğer yabancı uyrukluların sayısı ise arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul’un aldığı ve verdiği göç sayısını paylaştı.

Euronews’in verilerden aktardığına göre son beş yılda 2 milyon 182 bin kişi İstanbul’dan göç etti.

2018’de bu sayı 596 bindi. 2019’da 378 bine düşen İstanbul’un verdiği göç sayısı tekrar kademeli artışa geçerek 2022’de 418 bini aştı.

Şehirde ikamet eden yabancı uyruklu sayısı da hızla artıyor. Ekim başı itibariyle 576 bin yabancı ikamet izniyle İstanbul’da yaşıyor.

Neden ayrılıyorlar?

Peki, insanlar İstanbul’dan neden ayrılıyor?

Birinci nedenn, ‘hane/aile fertlerinden birine bağımlı göç.’ 2022’de 95 bin kişi bu nedenle İstanbul’dan ayrıldı.

İkinci neden ‘daha iyi konut ve yaşam koşulları.’ Son beş yılda 462 bin kişi bu nedenle İstanbul’u terk etti.

Ne kadar yabancı uyruklu yaşıyor?

Göç İdaresi Başkanlığı’nın 12 Ekim 2023 verilerine göre İstanbul’da geçici korumada bulunan Suriyeli sayısı 532 bin. İstanbul’un nüfusuysa Suriyelilerle birlikte 16 milyon 440 bin. Bu da şehirde yaşayan bin kişiden 32’sinin Suriyeli olduğunu gösteriyor.

Yine Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre İstanbul’da 576 bin kişi ikamet izniyle bulunuyor. Buna geçici korumadaki Suriyeliler dahil değil. Bu durumda İstanbul’da yaşayan her 100 kişiden altı ila yedisi yabancı.

İSKİ’nin su tüketim verilerine göre İstanbul’da yaklaşık 2,5 milyon yabancı yaşıyor.