İSKİ verileri: İstanbul’da 2,5 milyon yabancı yaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerini paylaşarak kentte 2,5 milyon yabancının yaşadığını bildirdi.

Şehir plancısı da olan Gökce, kentte yabancıya konut satışının yasaklanmasını istedi.

Fotoğraf: AA

Gökce, X’ten (Twitter) yabancı uyruklu İSKİ abone sayısındaki artışı gösteren bir grafik paylaşarak şunları yazdı:

*İSKİ su tüketim verilerine göre İstanbul’da yaklaşık 2,5 milyon yabancı yaşıyor.

*İstanbul’daki yabancı sayısı tek başına bir şehir olsaydı Avrupa’nın en büyük 9’uncu şehri olacaktı. Paris şehir merkezinde 2,1 milyon insan yaşarken, Viyana nüfusu 1,9 milyon, Barcelona sadece 1,6 milyon.

*Yabancı uyruklu İSKİ abone sayısı 8 yılda yaklaşık 10 kat arttı. 2019 yılında 145 bin yabancı uyruklu abone varken bu sayı bu yıl 255 bin 985’e çıktı.

*İstanbul’da ortalama hane büyüklüğü 3,3 düzeyindeyken, yabancı abonelerde bir çok hane birlikte yaşadığı için hanehalkı büyüklüğü 8-10 düzeyini dahi aşabiliyor.

*Geçici sığınmacı, konut satışı ile vatandaşlık almış şahıslar, geçici çalışma veya ikamet izni olanlar ile kaçak göçmenler dahil toplam yabancı nüfus vatandaş nüfusumuzun yüzde 16’sına ulaşmış durumda.

*350 ile 500 bin arasında konutta yaşayan yabancıların bulundukları binaların deprem ve afet riski de belirsiz. Özellikle kaçak göçmenler kayıtsız bir şekilde barındıkları için bulundukları yapıları tespit ve kontrol etmek, daha sonra da yenilemek olanak dahilinde değil.

*Dünyada herhangi bir şehrin 8 yıl gibi bir zaman zarfında 2,5 milyon nüfus artışının gerektirdiği sosyal donatı, eğitim kurumları, park, rekreasyon alanı üretmesi, toplu taşıma ağını bu büyük nüfus artışına uygun geliştirmesi mümkün değil. Artan yabancı nüfus, düzensiz ve kontrolsüz göç zaten ekolojik limitlere dayanmış İstanbul’un limitlerini daha da aşındırıyor.

*Hem yaşadığımız konut krizi nedeniyle hem de şehirlerimizin geleceği için yabancılara konut satışı uygulaması durdurulmalı, kaçak ve düzensiz göçle de etkin mücadele edilmesi gerekiyor.