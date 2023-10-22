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Yaramazlara biraz batar!

İBB ve İSPARK logolu dolandırıcılık

Dolandırıcılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Otopark İşletmeleri (İSPARK) logolarının yer aldığı etiketleri araçların üzerine yapıştırarak QR’la (karekod) kredi kartlarından para çekiyor.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da park halindeki araçların üzerine İBB ve İSPARK logoları bulunan karekodlu etiketler yapıştırıldı. Etiketlerin üzerinde, ‘park borcunun ödenmesi için QR kodun taratılması‘  ve 24 saat içinde borcun ödenmesi gerektiği yazıyor.


Kodu okutanlar, ödeme sayfasına yönlendirilerek kredi kartlarından para çekiliyor.

İBB bu dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu.

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