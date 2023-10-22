İBB ve İSPARK logolu dolandırıcılık

Çiçeklerin tozlaşmasını sağlayan, zararlılarla mücadele eden ve bereketli hasatlara katkısı büyük olan böcek popülasyonundaki ciddi azalma kaygı uyandırıyor. Pestisitlerin de etkisiyle 10 yılda toplam böcek popülasyonu yüzde 41 azaldı. Bütün türlerin üçte biri yok oluşla karşı karşıya.