Fenerbahçe ligde rekor kırdı

Galibiyet serisini sürdüren Fenerbahçe, ligde dokuzda dokuz yaparak rekor kırdı.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in dokuzuncu haftasında Hatayspor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler maçı 4-2 kazandı.

Sarı-lacivertli takımın gollerini yedinci dakikada Szymanski, 15’inci dakikada Osayi-Samuel, 39’uncu dakikada Edin Dzeko ve 63’üncü dakikada İrfan Can Kahveci attı.

Hatayspor’un golleriniyse 55’inci dakikada Ghoulam ve 90+4’te Aabid kaydetti.

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 27 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Hatayspor’sa ilk yenilgisini aldı ve 14 puanda kaldı.

Rekor gecesi

Sarı-lacivertli takım 2009-2010 sezonunda sekizde sekizle başlamıştı. Fenerbahçe, bu sezon ligdeki ilk dokyz maçını da kazanarak rekor kırdı ve lig tarihinin en iyi başlangıcına imza attı.

Fenerbahçe, aynı zamanda bu sezon çıktığı 17 maçın 17’sini de kazanmış oldu.