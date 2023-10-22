Şimşek’ten ‘yapısal reform’ vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemdeki uygulamaların ‘yapısal reformlar’la destekleneceğini söyledi.

Mehmet Şimşek. (AA)

Gaziantep’teki bir toplantıda Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin bir sunum yapan bakan, ekonominin makro zorluklarını, çözüme yönelik politikalarını ve Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlattı.

Şimşek, dezenflasyon için sıkı para politikası, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımlarının devreye alındığını dile getirerek, “Deprem harcamaları bütçe dengesinde geçici bozulmaya yol açtı. Mali disiplinin tesis edilerek kamu mali dengesinin iyileştirilmesi önemli” dedi.

Mali disiplini yeniden sağlayacak gelir ve harcama politikalarının uygulamaya alındığına dikkat çeken Şimşek, program dönemi sonunda bütçe açığının, yüzde 3’lük Maastricht Kriteri’nin altında gerçekleşmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yapısal reform vurgusu yapan Şimşek şunları dedi: “Para ve maliye politikasındaki uygulamalar önümüzdeki dönemde kapsamlı yapısal reformlarla desteklenecektir. Türkiye, uluslararası ticarete elverişli merkezi konumu, büyük iç pazarı, genç ve dinamik nüfusu, nitelikli ve rekabetçi iş gücü, liberal yatırım ortamı ve tamamlanmış lojistik altyapısıyla yatırımcılar açısından oldukça cazip bir ülkedir. Türkiye’nin sahip olduğu bu potansiyel önemli fırsatlar yaratmaktadır.”