İsrail, kara harekatı için bombardımanı daha da yoğunlaştırdı

İsrail ordusu, ‘savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve karşı karşıya kalacağı tehditleri azaltmak’ amacıyla Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurdu.

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Yüzlerce tank ve askeri aracı Gazze sınırına sevk eden ve 360 bin yedek askeri silah altına alan İsrail ordusu, günlerdir kara harekatına hazırlanıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze’ye saldırıların durdurummayacağını söyledi.

Gazze’ye kara harekatına işaret eden Hagari, “Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve güçlerimizin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için Gazze’deki saldırıları artırmaya çalışıyoruz” dedi. Sornaki aşamaya dikkat çeken Hagari, şunları ekledi: “İsrail ordusu için en iyi koşullarda ve siyasi iradenin kararı doğrultusunda bir sonraki aşamaya geçecek.”

Hagari ayrıca, 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze’nin kuzeyindeki sakinlere, güney bölgesine gitmeleri yönündeki çağrıyı yineledi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1400 İsrailli öldü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandı.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında da 4 bin 385 kişi öldü, 13 bini aşkın kişi yaralandı.