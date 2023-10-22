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Yaramazlara biraz batar!

Icardi derbide sakatlanmış

Galatasaray dün akşamki Beşiktaş maçında sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi’nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrısı başlayan Mauro Icardi’nin MR’ının çekildiği bildirildi.


Tetkikler sonucunda sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiği kaydedildi.

Icardi’nin tedavisine başlandığı aktarıldı.

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Galatasaray Arjantinli yıldız Mauro Icardi ‘nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

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