ABD’den gözdağı: Savaşa müdahil olana karşılık veririz

ABD, İsrail-Filistin savaşına müdahil olacak herhangi bir örgüt veya devlete karşılık verileceğini duyurdu.

ABD’nin İsrail’e destek için bölgeye gönderdiği USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi. (Wikipedia)

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Bunun üzerine resmi savaş ilan eden İsrail, günlerdir bombaladığı Gazze’ye karadan girmeye hazırlanıyor.

İran veya İran destekli güçlerin de İsrail’in kara harekatı başlatması durumunda savaşa müdahil olacağı öne sürülürken ABD’den kritik bir açıklama geldi.

Bölgeye iki savaş gemisi gönderdikten sonra hava savunma sistemleri de nakledeceğini duyuran Pentagon, İsrail-Hamas savaşının genişletilmesi durumunda müdahil olacağını duyurdu.

ABC News’e konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail ile Hamas arasındaki savaşı ‘genişletmeye’ kalkışacak herhangi bir ‘örgüt veya ülkeye’ karşı askeri eylemde bulunmakta ‘tereddüt etmeyeceklerini’ söyledi.