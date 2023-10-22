Avukat sahte hükümler gerçek: Hukuk okumadan 26 dava kazanmış

Kenya’da üstlendiği 26 davanın tümünü kazanan bir kişinin hukuk eğitimi almadığı, gerçek bir avukatın bilgilerini değiştirerek davalara girdiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Brian Mwenda Ntwiga

‘Brian Mwenda Ntwiga’, aynı adlı gerçek bir avukatın kimliğini çalmak ve sahte avukatlık yapmayla suçlanıyor.

BBC’nin haberine göre sahte avukatın kazandığı davalar basit davalar değil. Sulh, temyiz ve hatta yüksek mahkemede görülen davaları da kazanan Mwenda, kimliği çalınan gerçek avukatın sisteme giriş yapamadığını belirtip şikayetçi olmasıyla fark edilimiş.

Kenya medyasında hayli yankılanan durum, halkı öfkelendirdiği kadar eğlendirdi de.

Kenya Hukuk Derneği (LSK) ve ülkenin Kamu Savcılığı Müdürü tarafından kınanmasına rağmen, sahte avukata çok sayıda övgü ve destek geldi.

Kenya Sendikalar Merkez Örgütü (COTU), sahte avukatı ‘başarılı, parlak bir genç beyin’ diye övdü.

Mwenda’nın bir destekçisi de başkent Nairobi’nin eski valisi Mike Sonko. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Sonko, Mwenda’ya saldıranları ‘aptallık’la suçladı: “O hiç kimseyi öldürmedi, bir terörist değil.”

Videoda Mwenda olduğu anlaşılan kişi ise şunları söyledi: “Beni destekleyen ve benim için dua eden insanlara şükranlarımı iletmek istiyorum… Zamanla bu yanlış anlaşılmayı gidereceğim.”