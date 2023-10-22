Zekir Demirkubuz’un ‘Hayat’ı prömiyerini yaptı: Eski filmlerim kadar karanlık değil

Yönetmen Zeki Demirkubuz’un uzun zamandır merakla beklenen son filmi ‘Hayat’, Filmekimi’nde prömiyerini yaptı.

‘Masumiyet’, ‘Kader’, ‘Yeraltı’ gibi filmlerle Türkiye’nin öne çıkan yönetmenlerinden Demirkubuz, yaklaşık sekiz yıl sonra ‘Hayat‘la sinemaya döndü.

Oyuncu kadrosunda Miray Daner, Burak Dakak, Cem Davran, Doğu Demirkol, Melis Birkan ve Umut Kurt gibi isimlerin yer aldığı film, Filmekimi’nde izleyicilerle buluştu.

Eski filmlerimdeki gibi karanlık değil

Gösterimin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayan Demirkubuz, uzun bir aradan sonra film çekmenin heyecanını yaşadığını söyledi: “Yaşam insanı yumuşatıyor, ‘Hayat’ın eski filmlerimdeki kadar karanlık olmadığına katılıyorum. Bence bu iyi bir şey, sürekli aynı adam olarak kendini tekrarladığında sıkılıyorsun. Döneklik olmadıktan sonra, inkar olmadıktan sonra yaşamının değişimine inanmak lazım, ona biraz karşılık vermek lazım. Benimki galiba öyle oluyor.”

30 senedir sinema yapmasına rağmen filmlerini hala mahcubiyet duygusuyla izleyicilere sunduğunu aktaran Demirkubuz şöyle devam etti: “Aslında bu aynı zamanda beni diri tutan bir duygu. Bence insan sadece bu konularda değil, hayatı da biraz utanç veya suçluluk duygusuyla yaşamalı. Çünkü öbür türlü insan öyle bir egoya sahip ki, uçar gider buralardan. Benim bu hayata dair bulduğum numaralar da bunlar.”

Film, 1 Aralıkta vizyona girecek.

Film hakkında

Babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran evden kaçar. Hicran’ın zaten onu istemediğini düşünen Rıza, bu durumu önceleri pek umursamasa da durum giderek zoruna gitmeye başlar ve Hicran’la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kere gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul’a gidip uzun sürecek büyük bir arayışa başlar.