Zeki Demirkubuz yeni filmi ‘Hayat’ı anlattı: Nuri Bilge Ceylan’ınkinden uzun olacaktı

Yönetmen Zeki Demirkubuz, son filmiyle aynı adı taşıyan ilk kişisel fotoğraf sergisi ‘Hayat’ı ve filmini anlattı.

Fotoğraf: AA

Demirkubuz, İstanbul Müze Gazhane‘de ziyarete açılan ilk kişisel sergisini anlatmak ve düşüncelerini paylaşmak üzere sanatseverlerle bir araya geldi.

Demirkubuz, uzun bir süre bazı şeylerden uzaklaşarak zaman geçirdiğini ve bu süre zarfında neler yaptığını anlattı:

“Fotoğraf işlerini aslında zamanla aramdaki ilişkiyi düzeltmek için yaptım. Serginin adı ilk önce ‘Terapi’ olacaktı, sonra değişti. Yani fotoğrafa emek harcamaya başlamamın esas sebebi sigarayı bırakmak oldu diyebilirim. Yalnızlık, insanı kendinin en iyi dostu yapıyor.”

Çocukluğumda hiç büyük taleplerim olmadı

İnsanın iradesi çekilip alındığında geriye bir şey kalmadığını söyleyen Demirkubuz, şunları dedi:

“Özgürlüğümüzü terk ettiğimiz, irademize sahip çıkmadığımız zaman neler olacağı ortada. Yani evde büyük hayaller kurup, ertesi gün sokağa çıktığında onun gerekleriyle yaşamak zorunda kalmak bazen insanları inanılmaz kırıyor. Çocukluğumda, nasıl oldu ben de bilmiyorum ama hiç büyük taleplerim olmadı. Hep böyle biri olmakla çizdim ödevimi. Yani arkadaşlarım meslek sahibi olmaya çalışırken, eğitimlerini tamamlamaya çalışırken ben hapishaneye düştüm, çıktım.

Herkes evlenirken ben yalnız biri olmak, hayatla cebelleşmek durumunda kaldım. Aslında ben de isterdim; böyle kolejlerde okumayı, tanrının bize başka bir yüzünü göstermesini, başka bir kaderim olmasını ama böyle oldu. Sadece şunu yaptım; buna isyan etmedim aslında. Bununla barışmaya çalıştım. O imrendiğim mutlu insanlara dönüşeceğimi umarak büyümeme rağmen olmadı.“

Demirkubuz daha sonra konuklara sürpriz yaparak, merakla beklenen son filmi ‘Hayat’tan sahnelerin yer aldığı bir tanıtım filmi gösterdi.

Filmin ilk ismi ‘Hicran’dı

Gösterimin ardından filme ilişkin de konuşan yönetmen, filminin adının nereden geldiğini şöyle özetledi:

“Hayat, en iddialı, sert, kavgacı veya mücadeleci insanı bile hizaya getiren bir duygudur. Bunu kazıdığınız zaman altında ölüm duygusu çıkar. Ne yaparsak yapalım, görmezden gelirsek gelelim, en büyük soru her zaman oraya geliyor. Bizim toplumumuzda bu farkındalığı anlatan ifade ‘hayat işte’ şeklindedir.

Aslında filmin ilk ismi ‘Hicran’dı; 16-18 yaşlarında özlemleri, hayalleri olan bir kızın kendisine dayatılanı sezgileriyle kabul etmediği ve o özlemlerin peşinde giderek az önce anlattığım hayatın duvarlarına çarpıp sonunda nasıl hizaya getirildiğinin, nasıl sıradanlaştırıldığının hikayesiydi. Fakat ben en bariz, basit konuları bile anlatmaya çalışırken; bir de bakmışım beni o cümleye başlatan her şeyi unutmuşum, bazı ayrıntıları çok sevmişim ve onların içinde kaybolup gitmişim.”

Aynı hataları tekrar tekrar yapıyorum

Sinemaya ara verdiği sekiz yılda her şeyi unuttuğunu söyleyen Demirkubuz, bu nedenle aynı hataları tekrar tekrar yaptığını kaydetti:

“Zorlandım açıkçası, yani kendime notlar diye bir dosyam var; ‘Salaklık etme ara bir bak’ diye yazmışım öyle. Bakmıyorum bu yüzden de aynı hataları tekrar tekrar yapıyorum. Bu film de öyle oldu maalesef, önce dört saatlik bir film çıktı. Duyduğuma göre Nuri Bilge Ceylan’ınkinden uzun olacaktı ama sonra ‘Dur ya, şimdi ondan daha uzun film yapacaksın diye filmi berbat etme’ dedim. Neyse 3 saat 15 dakikaya indi.”