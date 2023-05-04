Zeki Demirkubuz ilk sergisini Müze Gazhane’de açıyor

Yönetmen ve senarist Zeki Demirkubuz, ilk kişisel sergisi ‘Hayat’ ile Müze Gazhane’nin yeni etkinlik alanı L Binası’nda sanatseverlerle buluşacak.

Demirkubuz’un yeni filmiyle aynı adı taşıyan serginin küratörlüğünü Nurhak Kaya, sanat yönetmenliğini ise Ebru Yılmaz üstleniyor.

14 yıl önce başladığı fotoğrafçılığa, Türkiye başta olmak üzere; Japonya, Meksika, Amerika ve birçok farklı ülkede yaptığı çekimlerle devam eden Demirkubuz ilk sergisinde, dünyanın farklı coğrafyalarında rastladığı kayda değer anları, kendi gözünden izleyicilere açıyor.

Tabiatın, şehrin ve taşranın, varoluşun ve modernizmin üzerimizdeki etkilerini karelerine yansıtan Demirkubuz, sigarayı bırakma bahanesiyle başladığı fotoğraf yolculuklarının, uzun bir süredir en az

sinema kadar hayatının merkezinde olduğunu söylüyor.

9 Mayıs’ta ziyarete açılacak 78 fotoğrafın yer aldığını sergi, 8 Eylül’e kadar Müze Gazhane L Binası’nda

görülebilir.