Zeki Demirkubuz’un ilk sergisi ‘Hayat’ açıldı

Yönetmen Zeki Demirkubuz’un ilk sergisi ‘Hayat‘ bugün Müze Gazhane’nin yeni etkinlik alanı L Binası’nda açıldı. Sergi 9 Eylül’e kadar görülebilir.
Tuhaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ve İBB Kültür ortaklığıyla düzenlenen ve Zeki Demirkubuz’un yeni filmiyle aynı adı taşıyan fotoğraf sergisinin küratörlüğünü Nurhak Kaya, sanat yönetmenliğini ise Ebru Yılmaz üstleniyor.
14 yıl önce başladığı fotoğrafçılığa, Türkiye başta olmak üzere; Japonya, Meksika, Amerika ve birçok farklı ülkede yaptığı çekimlerle devam eden Demirkubuz ilk sergisinde, dünyanın farklı coğrafyalarında rastladığı kayda değer anları, kendi gözünden izleyicilere açıyor.
Tabiatın, şehrin ve taşranın, varoluşun ve modernizmin insan üzerindeki etkilerini karelerine yansıtan Demirkubuz, sigarayı bırakma bahanesiyle başladığı fotoğraf yolculuklarının, uzun bir süredir en az sinema kadar hayatının merkezinde olduğunu ifade ediyor.
Zeki Demirkubuz ilk sergisini Müze Gazhane’de açıyor
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