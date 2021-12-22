Akşam Postası / 22 Aralık 2021

10 soruda kur korumalı TL hesaplar: Vadeler, getiri, giriş-çıkış, bankalar
Uygulanacak sistemde, gerçek kişilerin Türk Lirası vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak.
Fitch’ten kur korumalı mevduat için ‘temkinli’ yorum
Karamollaoğlu’ndan ‘örtülü faiz’ çıkışı: Hani nas vardı?
Kılıçdaroğlu: Mevduatın yüzde 66’sı döviz, vatandaş güvenmiyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün bankalardaki mevduatın yüzde 66’sı döviz. Niçin, vatandaş güvenmiyor” dedi.
Bakanlık kur düşüşü sonrası zamlı kalan fiyatlar için devreye girecekmiş
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurdaki düşüşün fiyatlara yansıması konusunda bakanlığın devreye gireceğini söyledi.
TESK başkanı: Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızla indirmeli
Erdoğan: Erken seçim yok
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlerin Haziran 2023’te yapılacağını söyledi.
TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC için acil kullanım onayı verildiğini söyledi. Koca, gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçileceğini duyurdu.
Koca, salgında bir ay sonrasını işaret etti: Avrupa’daki artış ülkemize gelebilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında ‘kontrollü seyir’in devam ettiğini söyledi.
Araştırma Omicron’da ağır hastalık riskinin az olduğuna işaret etti; doktorlar uyardı
Güney Afrika’daki araştırma, Omicron varyantında Delta’ya kıyasla ağır hastalık ve hastaneye yatış riskinin az olduğunu ortaya koydu ancak uyardı: Toplumsal bağışıklık yüksek olmasından kaynaklanıyor olabilir.
Bilim kurulu üyesinden Omicron uyarısı: Dalga değil tsunamiye yol açacak
Araştırma: Omicron salgının sonu olabilir
Türkiye’de günlük kripto para işlem sayısı yeniden 1 milyonun üstünde
AKP hükümetinin modern iktisat teorileriyle uyuşmayan para politikalarının yarattığı endişe, birikimlerini enflasyondan korumak isteyenleri yeni nesil finansal ürünlere yönlendiriyor.
Evinin balkonundayken alnından gaz bombasıyla vuruldu, polisler beraat etti
İstanbul’un Maltepe ilçesinde, mahalledeki yıkıma tepki gösterenlere evinin balkonundan baktığı sırada polis tarafından atılan gaz bombasıyla alnından vurulan Erdal Bakırcı’yla ilgili davada yargılanan polisler beraat etti.
70’lerde DÇM başarısızlığının perde arkası: Yetersiz döviz rezervi krize yol açtı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu, 54 yıl önce denenmiş olan dövize çevrilebilir mevduat (DÇM) uygulamasının başarısız olmasının ana nedenlerinden biri yeterli döviz rezervinin olmamasıydı.
Yenilenmiş telefona 12 ay taksit
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cari açığı azaltmak amacıyla yenilenmiş cep telefonlarının taksit sınırında değişiklik yaptı. Buna göre yenilenmiş cep telefonları 12 aya varan taksitlerle alınabilecek.
IŞİD’liye ‘etkin pişmanlık’ indirimi
IŞİD’ davasında tutuklu yargılanan sanık, ‘terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçundan ‘etkin pişmanlık hükümleri’ kapsamında indirim maddeleri de uygulanarak sekiz yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
İmamoğlu’ndan kentsel dönüşümde ‘siyasi simsarlık’ çıkışı: Ses kayıtlarını dinledim
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ne yazık ki, dövize bağlı bir ekonomi sisteminin içerisindeyiz. Dövizin nasıl bizi alabora ettiğini, birkaç aydır yaşıyoruz” dedi.