Akşam Postası / 22 Aralık 2021

10 soruda kur korumalı TL hesaplar: Vadeler, getiri, giriş-çıkış, bankalar

Uygulanacak sistemde, gerçek kişilerin Türk Lirası vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak.

Kılıçdaroğlu: Mevduatın yüzde 66’sı döviz, vatandaş güvenmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün bankalardaki mevduatın yüzde 66’sı döviz. Niçin, vatandaş güvenmiyor” dedi.

Bakanlık kur düşüşü sonrası zamlı kalan fiyatlar için devreye girecekmiş

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurdaki düşüşün fiyatlara yansıması konusunda bakanlığın devreye gireceğini söyledi.

Erdoğan: Erken seçim yok

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlerin Haziran 2023’te yapılacağını söyledi.

TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC için acil kullanım onayı verildiğini söyledi. Koca, gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçileceğini duyurdu.

Koca, salgında bir ay sonrasını işaret etti: Avrupa’daki artış ülkemize gelebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında ‘kontrollü seyir’in devam ettiğini söyledi.

Araştırma Omicron’da ağır hastalık riskinin az olduğuna işaret etti; doktorlar uyardı

Güney Afrika’daki araştırma, Omicron varyantında Delta’ya kıyasla ağır hastalık ve hastaneye yatış riskinin az olduğunu ortaya koydu ancak uyardı: Toplumsal bağışıklık yüksek olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Türkiye’de günlük kripto para işlem sayısı yeniden 1 milyonun üstünde

AKP hükümetinin modern iktisat teorileriyle uyuşmayan para politikalarının yarattığı endişe, birikimlerini enflasyondan korumak isteyenleri yeni nesil finansal ürünlere yönlendiriyor.

Evinin balkonundayken alnından gaz bombasıyla vuruldu, polisler beraat etti

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, mahalledeki yıkıma tepki gösterenlere evinin balkonundan baktığı sırada polis tarafından atılan gaz bombasıyla alnından vurulan Erdal Bakırcı’yla ilgili davada yargılanan polisler beraat etti.

70’lerde DÇM başarısızlığının perde arkası: Yetersiz döviz rezervi krize yol açtı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu, 54 yıl önce denenmiş olan dövize çevrilebilir mevduat (DÇM) uygulamasının başarısız olmasının ana nedenlerinden biri yeterli döviz rezervinin olmamasıydı.

Yenilenmiş telefona 12 ay taksit

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cari açığı azaltmak amacıyla yenilenmiş cep telefonlarının taksit sınırında değişiklik yaptı. Buna göre yenilenmiş cep telefonları 12 aya varan taksitlerle alınabilecek.

IŞİD’liye ‘etkin pişmanlık’ indirimi

IŞİD’ davasında tutuklu yargılanan sanık, ‘terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçundan ‘etkin pişmanlık hükümleri’ kapsamında indirim maddeleri de uygulanarak sekiz yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

İmamoğlu’ndan kentsel dönüşümde ‘siyasi simsarlık’ çıkışı: Ses kayıtlarını dinledim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ne yazık ki, dövize bağlı bir ekonomi sisteminin içerisindeyiz. Dövizin nasıl bizi alabora ettiğini, birkaç aydır yaşıyoruz” dedi.