CHP sözcüsü, dolardaki düşüşü ‘arka kapıdan satış’a bağladı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, doların ‘arkada kapıdan döviz satarak’ düştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 Aralık akşamı yeni ekonomik tedbirleri açıklamıştı. Buna göre TL mevduat sahipleri, mevduatın sonunda döviz farkını devletten alacak.

Yeni modelin açıklanmasının ardından hem avro hem de dolarda 5 liralık bir gerileme yaşanmıştı. Dolar, 18,5’tan 13’lü seviyelere düşmüştü.

CHP’li Öztrak, doların düşüşünü ‘arka kapıdan’ döviz satılmasına bağladı. Öztrak, 20-21 Aralık’ta Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonunda 6 milyar dolarlık gerileme olduğunu belirtti.

CHP’li yönetici şunları kaydetti: “TCMB son doğrudan müdahalesini 17 Aralık’ta yaptı. İki günde bu dolarlar nasıl satıldı? Unutulmasın, ‘Gizlide gebe kalan, Aşikarda doğurur.’“