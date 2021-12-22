Koca, salgında bir ay sonrasını işaret etti: Avrupa’daki artış ülkemize gelebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında ‘kontrollü seyir’in devam ettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı dün Türkiye’de son 24 saatte 19 bin 859 vaka, 187 can kaybı kaydedildiğini bildirmişti.

Şanlıurfa ziyaretinde konuşan Koca’nın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Avrupa, salgının yeniden merkezi oldu. Avrupa’da artış olduğunda bu durum yaklaşık 3-4 hafta sonra ülkemizde de görülebiliyor.

* Bugüne kadar önemli bir artış gözlemlenmedi. Kontrollü seyir devam ediyor.

* Bugün en çok konuşulan konu, Omicron varyantı. Yakın zamanda dünya genelinde Omicron’un baskın varyant olmasını bekliyoruz. Gelen ön bilgiler, bu varyantın bulaşıcılığının daha yüksek olduğu ancak hasta etme gücünün diğer varyantlara göre düşük olduğu yönünde.

* Bununla birlikte bulaşıcılığın yüksek olması nedeniyle hepimizin bildiği kişisel korunma tedbirlerine daha dikkatli şekilde devam etmeliyiz. Ancak hasta etme gücünün diğer varyantlara göre düşük olduğu şeklinde.

* Son bir ayda 60 yaş üzerindeki kişilerin vakalar içerisindeki payı yüzde 16, can kayıpları içerisindeki payı ise yüzde 87.