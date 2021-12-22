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Yaramazlara biraz batar!

Bilim kurulu üyesinden Omicron uyarısı: Dalga değil tsunamiye yol açacak

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, tüm dünyada panik yaratan ve kapanmaları yeniden gündeme getiren Omicron varyantının bu kez yeni bir dalga değil, tsunamiye yol açacağı uyarısını yaptı.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Omicron varyantı ‘daha önce hiçbir varyantta görülmemiş bir oranda‘ yayılıyor ve yakında Delta varyantının yerine geçerek baskın varyant olacak. Omicron’un hızla yayılması Avrupa’da pek çok ülkeyi yeni önlemler almaya zorlarken, ülkelere giriş ve çıkışlar güçleştirildi.


Varyantla ilgili konuşan KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, pandemi başladığından beri hep yeni dalgalardan bahsedildiğini ama bu kez ciddi bir ‘tsunami’ ile karşı karşıya olunduğunu söyledi. Varyantın ABD’de yalnızca bir ay içerisinde baskın hale geldiğine dikkat çeken Yavuz, Omicron’un hafif hastalığa neden olduğuna dair kesin bir kanıya ulaşmak için henüz çok erken olduğunu vurguladı.

‘Risk yüksek’

Yavuz, DHA’ya şunları kaydetti: ”Daha çok Delta gibi ilerliyor hastalığın seyri. Bu hızla çoğalan bir virüsün o kadar çok fazla sayıda insanı hastalandırabilir ki hem hastane kapasitelerini aşma, hem de ölümleri artırma riski çok yüksek. Bu nedenle öncekileri hep dalga olarak görüyorduk ama şu andaki gerçekten tsunami gidiyor. Çok hızlı yayılıyor ve çok sayıda insanı çok kolay bir şekilde enfekte edebiliyor. Hem vaka sayısını hem de ölüm sayılarının artırabileceğine yönelik veriler var. Bu çok kaygı yaratıyor bizde gerçekten.”

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