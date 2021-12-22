Bakanlık kur düşüşü sonrası zamlı kalan fiyatlar için devreye girecekmiş

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurdaki düşüşün fiyatlara yansıması konusunda bakanlığın devreye gireceğini söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurda belli bir rahatlama sağlandığını, kurdaki düşüşün fiyatlara yansımasında bakanlığın kendini göstereceğini dile getirdi.

TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nebati ayrıca iş dünyasıyla temaslarının devam edeceğini, Anadolu’da da temaslarda bulunacağını belirtti.

Nebati’nin açıklamaları şöyle: “4 Ocak’ta il başkanları toplantısı var. Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile buluştuk. Anadolu’ya da çıkacağız. Diğer sektörleri dinleyeceğiz. Önce şöyle bir rahatlama. O gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağımız şey hep birlikte çalışmak. O-bu yok sen-ben yok“

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıklamıştı. Atılan adımın ardından 18,4’lere kadar çıkan dolar kurunda 12,50’li seviyelere dönüş yaşanmıştı. Ancak kurun çıkış süreci fiyat etiketlerinde hızlı bir değişim yaratmıştı.