Kılıçdaroğlu: Mevduatın yüzde 66’sı döviz, vatandaş güvenmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün bankalardaki mevduatın yüzde 66’sı döviz. Niçin, vatandaş güvenmiyor” dedi.

Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

Erdoğan, TL’de görülmemiş değer kayıplarının yaşandığı bir süreçte ‘Kur korumalı TL vadeli mevduat’ adı verilen bir finansal ürünü yürürlüğe koymuştu. Bugün başlayan sistemde TL mevduat hesaplarında getirinin dövizdeki artışın altında kalması durumunda aradaki fark banka müşterilerine ödenecek. Birçok ekonomiste göreyse bu ‘örtülü bir faiz artırımı.’

Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

CHP lideri özetle şunları söyledi: “Hepimiz, dolara endekslendik. Dolar düştü, dolar yukarı çıktı, dolar aşağı indi… Çocuğunu akşam aç yatıran anne hangi dolarla ilgilenir? Bunların milyon dolarları yok. Dolayısıyla bugün açlık ve sefalet var Türkiye’de, yoksulluk var Türkiye’de. Bunun çözülmesi lazım. Her çocuğun yatağa karnı tok yatması lazım. Annenin bu konuda elinden gelen çabayı gösterdiğini biliyoruz. Ama imkanlar vermek lazım, o imkan olmazsa sorunu çözemeyiz, çözmekte zorlanabiliriz.

Doları endekslediler biliyorum. Ama bizim Türk liramız var. Adı üstünde. Türk Lirası’nın değerini ve Türk Lirası’nın itibarını korumak zorundayız. Bankadaki mevduatın garantisini dolarla verirseniz, faizin garantisini dolarla verirseniz bu olmaz, bu yanlıştır. Milli paramızın itibarını düşürmeye kimsenin hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Para bizim paramız. İtibarsız kılarsanız paranın değeri düşer. Bugün bankalardaki mevduatın yüzde 66’sı döviz. Niçin, vatandaş güvenmiyor. Tasarrufum var, dövize yatırdım. Bu tablonun da değişmesi lazım. Değişmesi için de ahlaklı bir siyasetin Türkiye’yi yönetmesi lazım. İşin özeti bu.”