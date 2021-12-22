Akşener: 2023 hedefleri gitti, 1973 çözümleri geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu kur korumalı TL vadeli mevduat modeline tepki gösterdi: “Hiçbir hesabı tutmayan büyük ekonomistimiz son olarak akıl dolu bir hamleyle ‘dolara çevrilebilir mevduat’ kavramını 50 yıl sonra tekrar hayatımıza soktu.”

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener’in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Açıklanan asgari ücret dört ayda eriyecek. Biz asgari ücrete üçayda bir müdahale edilmesini öneriyoruz.

* Kendi elleriyle yol açtıkları yüksek enflasyon yüzünden açıklanan asgari ücret artışı dört ayda eriyecek. Biz İYİ Parti olarak üç ayda bir asgari ücrete güncelleme yapılmasını ve çalışan emeğinin enflasyona karşı korunmasını öneriyoruz.

* Verimliliği artırmadan yapılan enflasyon sarmalı neticesinde gelen ücret artışları refahı artırmaz. Hane halkı, özel sektör ve kamunun mali dengelerinde bozulmalar olur.

* İktidarın izlediği yol kısa sürede enflasyonu artırarak asgari ücret zammını eritir. Gerçekten refah artışı sağlamak istiyorsanız, işe hayat pahalılığını azaltmakla, enflasyonu düşürmekle başlayın.

* (Erdoğan’ın ‘Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervini 135 milyar dolara kadar çıkardık. Bunu biz yaptık. Daha sonra bir düşüş yaşandı. Yoktum. Cumhurbaşkanıydım’ ifadeleri) Kulaklarıma inanamadım, rezervler erirken sevimli hayalet Casper misali ortada yokmuş.

* Adeta bir sevgi pıtırcığı olan Erdoğan, Afrikalı bir genç adil bir dünya isteyince çok duygusallaşmış. Kıyamam.

* Uyguladığın sözümona modelle her şey kötüye gidiyorsa.

* Sen faizi düşürdüm diye caka satarken yönettiğin devlet yüzde 24 faiz ödüyor. Enflasyon düştü mü hayır, hızla hiperenflasyona doğru gidiyoruz.

* (Britanyalı iktisatçı John Maynard) Keynes’i mezarında ters döndüren ‘faiz sebep enflasyon sonuçtur’ tezini dış güçler mi verdi?

* (Kur korumalı TL vadeli mevduat) Hiçbir hesabı tutmayan büyük ekonomistimiz son olarak akıl dolu bir hamleyle ‘dolara çevrilebilir mevduat’ kavramını 50 yıl sonra tekrar hayatımıza soktu. 2023 hedefleri gitti yerine 1973 çözümleri geldi. Nas var diye gezdi, çıktı hayatımıza yeni bir modeli soktu.

* Çocuk mu kandırıyorsun sayın Erdoğan? Madem kur farkını, yani gizli faizi ödeyecektin bugüne kadar faizle bu kadar oynayıp döviz lobilerinin ekmeğine niye yağ sürdün? Madem adına faiz demeden faiz ödeyecektin sanayicimizden esnafımıza bu çileyi neden yaşattın?

*Erdoğan’a: O kadar tecrübeli insan varken damadını, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na dış güçler mi getirdi? Merkez Bankası’nda, 128 milyar doları dış güçler mi sattırdı? Beşli çetenin vergi borcunu dış güçler mi sildi?

* Madem gizli faizi ödeyecektin, faizle bu kadar oynayıp neden faiz lobilerinin ekmeğine yağ sürdün. Adını faiz koysan bankalar yükünü omuzlayacaklardı.

* Şimdi faiz lobilerini milletin sırtından besleyeceksin.

‘İyi yaşam geliri modeli’

* Bugün ikinci projemiz, iyi yaşam geliri modelimizi sunacağız.

* Devamlı çıkar telefonunu diye taciz ettiğiniz gençler var ya, o 1997 ve sonrası doğumlu o gençlerin tam 6,2 milyonu yoksul! Bu gençler onlara ukala ukala telefon soran şımarıklardan daha yoksul.

* Bugün Türkiye’de 15-24 yaş grubundaki 11,7 milyon gençten 2 milyondan fazlasının evinde bilgisayar yok. 1,3 milyon genç eskimiş giysilerinin yerine yenisini alamıyor.

* ‘İyi yaşam geliri modeli’ projemizle, 18-26 yaş arası tüm gençlerimize medyan gelirin yarısının altında kalan 4 milyon hanedeki kadınlara, 2021 fiyatlarıyla aylık 1000 lira iyi yaşam gelir desteği sunacağız.

* Bu projemizle yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini azaltıp, kişi başına düşen geliri artıracağız. Böylece yoksulluk oranını yüzde 48 azaltacağız. Kişi başına düşen geliri yüzde 6 artıracağız.

* Malum iktidar çevreleri, kaynak nerede diyecekler. Modelimizin kaynağı hazır. Yıllık maliyeti 200 milyar lira. Proje finansmanının önemli kısmını partili cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra ciddi şekilde artan vergi harcamalarındaki israfın önüne geçerek sağlayacağız.

* Geri kalan kısmını da karbon vergileriyle karşılayacağız. Etki analizi yapıldıktan sonra, kamu yararına olmayan vergi istisna ve muafiyetlerinden vazgeçildiğinde iyi yaşam gelir modeli için gerekli kaynağın önemli bir bölümünü sağlamış oluyoruz. Vergi harcamalarının kısılmasından elde edilecek kaynağın yanı sıra, karbon vergilerini de kullanacağız.