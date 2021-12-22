İSO başkanı: Tamamen ihracat ve döviz getirisine odaklanılmamalı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, yeni ekonomik modele ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçıvan, kur korumalı TL mevduat ve ihracatçılara Merkez Bankası’nın ileri vadeli kur imkanını vermesini olumlu karşıladıklarını söyledi. Bahçivan ayrıca yeni modelle tamamen ihracat ve döviz getirisine odaklanılmaması ve iç piyasanın taşıyacağı risklerin de hesaba katılması gerektiğini vurguladı.

Yeni ekonomi model, düşük faiz ortamında yatırımların desteklenmesini, rekabetçi kur avantajıyla ihracatın artırılmasını, ithalatın düşürülmesini böylelikle de cari açığın cari fazlaya dönüştürülerek dış borca bağımlılığın ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. Ancak faizlerin düşürülmesiyle kurda yaşanan çıkış özellikle sabit gelirliler için alım gücü tarafında sert kayıplara neden oluyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Atılan adım dolar kurunu 18,40’lı seviyelerden 12,50’lilere çekse de, eylül ayındaki 8,30’lu seviyelere göre hala yüzde 50’lik bir kayıp görülüyor.

İSO Başkanı’nın değerlendirmeleri şöyle: “Son birkaç ayda cari fazla vermemize rağmen dövizdeki dalgalanmayı bastıramamamız, enflasyon beklentilerini ve risk primini yükseltti, yatırım ortamını olumsuz etkiledi. Yaşanan tüm bu gelişmeler açıklanan yeni modelin toplumda benimsenmesinin önünde engel oluşturuyordu. İşte pazartesi akşamı açıklanan yeni finansal araç ve ekonomik tedbirler; yeni ekonomi modelini desteklerken her zaman savunduğumuz finansal istikrarın da tekrar oluşmasına katkı yapmayı amaçlıyor. Ayrıca her zaman savuna geldiğimiz üretim ekonomisi çarklarının istikrarlı bir şekilde işlemesine destek vermesini de ümit ediyoruz.

Yeni tedbirler arasında sanayiciler açısından dikkat çekici bir diğer düzenleme, kur dalgalanması sebebiyle fiyatlama belirsizliği yaşayan ihracatçı firmalarımıza Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur uygulamasının getirilecek olması. Bu gelişme de ihracatçılarımızın önünü görebilmesi açısından kritik. Yine söz konusu açıklamada belirtilen kurumlar vergisindeki 1 puanlık indirim, mevcut KDV uygulamasının gözden geçirilmesi, temettü ödemelerinde stopajın düşürülmesi, KGF desteğiyle öncelikli sektörlere uzun vadeli kredi imkanı sağlanması, proje bankacılığının gündeme alınmış olması da sanayimiz açısından memnuniyet verici diğer başlıklar.

Öte yandan, bir süredir piyasalardaki oynaklıkta etkili olan, sermaye kontrolü getirileceği gibi söylentiler karşısında Cumhurbaşkanımızın serbest piyasa düzeninden vazgeçilmeyeceğini, kontrollü kambiyo rejimi gibi bir düşüncelerinin olmadığını açıklamasını da istikrar açısından değerli buluyoruz. Ülke olarak bu türde bir zorlu dönemle ilk defa karşılaşmıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu zorlukları hep birlikte elbirliğiyle aşabiliriz. Yeter ki belirsizlik olmasın, öngörü yapılabilsin, akılcı yaklaşımlar öne çıksın ve güven ortamı oluşturulabilsin.”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan daha önce sadece dövize bağlı bir ihracat modelini gerçekçi bulmadıklarını söylemişti. Bahçıvan, Merkez Bankası’nın kur hızla yukarı giderken yaptığı beşinci piyasa müdahalesi sonrası ise “Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz” demişti.