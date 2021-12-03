İSO Başkanı Bahçıvan: Dövize bağlı ihracat modeli gerçekçi ve kalıcı değil

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, sadece dövize bağlı bir ihracat modelini gerçekçi bulmadığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önceki birçok konuşmasında kurdaki yükselişle birlikte değer kaybeden TL’nin ihracatı destekleyeceğini, düşen faizlerin ise yatırım ortamını artıracağını söylemişti. Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda Merkez Bankası’nın eylül ayından beri yaptığı faiz indirimleri nedeniyle ise TL’de yaşanan kayıp yüzde 40’ı buldu. Değersiz TL, ihracat tarafında tarihi seviyeler oluşturmasına rağmen alım gücü tarafında daha farklı bir tablo ortaya çıktı. Sene başında 380 doların üzerinde seyreden asgari ücret bugün itibarıyla 210 doların altına indi. Kurdaki yükseliş aynı zamanda enflasyona da ciddi bir katkı yaptı.

Bloomberg HT yayınına katılan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, TL’deki kayıplarla artan ihracatın sürdürülebilirliği konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Bahçıvan’ın değerlendirmeleri şöyle: “Sanayicinin ihracat üzerinden motive edilmesi çok önemli. İçinde olduğumuz ihracat artışı sevindirici olmakla birlikte sürdürülebilirlik konusunun da oldukça önemli olduğunu söylemek istiyorum. Sadece dövize bağlı bir ihracat geliştirme modeli gerçekçi de değil kalıcı da değil. İşin temelinde finansal istikrar oluşturup öngörülebilir bir iş dünyası yaratmak gerekiyor. Sadece kur tarafından baktığınızda tedarik, finansman ve yatırım kalitesinde yıpranma riski var. Enflasyon gerçeği sizi bırakın yatırım yapmayı işletme sermayesini korumaya yönlendiriyor. Bu durumda işletme sermayesi ihtiyacı çıkıyor. Siz motive de olsanız yatırımlar ikinci planda kalıyor.“

Türkiye’nin ihracatı kasım ayında yüzde 33.4 artarak 21,5 milyar dolara çıkmıştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bu rakamın şu ana kadar görülen en yüksek aylık değer olduğunu söylemişti. Aynı dönemde ithalat yüzde 26,7 artarak 26.8 milyar dolar olmuştu.