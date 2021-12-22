Araştırma Omicron’da ağır hastalık riskinin az olduğuna işaret etti; doktorlar uyardı

Güney Afrika’daki araştırma, Omicron varyantında Delta’ya kıyasla ağır hastalık ve hastaneye yatış riskinin az olduğunu ortaya koydu ancak uyardı: Toplumsal bağışıklık yüksek olmasından kaynaklanıyor olabilir.

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24 Kasım’da ilk kez Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantın dünyada salgının seyrini değiştirdi. Delta’dan daha hızlı yayıldığı belirtilen varyantala ilgil bir diğer önemli soru daha ağır hastalığa neden olup olmadığı.

Omicron kaynaklı Covid-19 vakalarında ilk elde edilen bulgulara göre hastalığın daha hafif geçebildiği bildirilse de uzmanlar bir sonuca varmak için henüz erken olduğu konusunda uyardı.

Son olarak Dünya Sağlık Örgütü erken bulgulara bakarak daha hafif hastalığa neden olduğu sonucunu çıkarmanın akıllıca olmayacağını vurguladı.

Güney Afrika’da henüz akran değerlendirmesi aşamasında olan çalışma Omicron’un neden olduğu hastalığın şiddetini değerlendirmek için ülkede ekim ve kasım aylarından Omicron vakaları ile nisandan kasıma Delta vakalarının verilerini karşılaştırdı.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nden (NICD) ve ülkenin önde gelen iki üniversitesi tarafından yapılan çalışmada Omicron’la hastalananların hastaneye yatış oranının yaklaşık yüzde 80 daha az olduğu görüldü. Hastaneye yatanlarda ise ağır hastalık riskinin yüzde 30 daha az olduğu ortaya kondu.

Ancak araştıranın yazarları bazı uyarılar sıralayarak Omicron’un temel özellikleri hakkında sonuca varılmaması gerektiğini söyledi.

“Önceki nüfus bağışıklığının yüksek seviyelerde olması ile varyantın daha az ölümcül olma özelliğinin daha hafif geçmesi anlamında katkısını birbirinden ayırmak zor” ifadeleri kullanıldı.