Yenilenmiş telefona 12 ay taksit

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cari açığı azaltmak amacıyla yenilenmiş cep telefonlarının taksit sınırında değişiklik yaptı. Buna göre yenilenmiş cep telefonları 12 aya varan taksitlerle alınabilecek.

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Eylül ayında 8,30’lu seviyelerde bulunan dolar kuru, TL’yi koruma adına yapılan son adımlar sonrası bile halen 12,5 liranın üstünde. Kurdaki çıkış özellikle ithal elektronik ürünlere erişimi ciddi anlamda zorlaştırmış durumda.

Kur zamları sonrası ise bugün BDDK’dan yeni bir hamle geldi.

Buna göre, ‘yenileme merkezi‘ veya ‘yetkili satıcı‘ niteliğinde olması kaydıyla, ‘yenilenmiş ürün‘ niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için ise 6 ay olarak belirlendi.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarı da 5 bin TL’ye çıkarıldı.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı da, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için ise üç ay olarak belirlendi.

Yenilenmiş telefonlar

Yenilenmiş telefon, çeşitli sebeplerle sıfır ambalajından çıkarılmış ve firmalara geri gelmiş, uzmanlar tarafından donanım ve yazılım olarak sıfır ayarına getirilip yeniden satışa sunulmuş telefonlara deniyor. Daha uygun fiyatlı ve garantili olabilen yenilenmiş cep telefonları genellikle müşteri memnuniyetini karşılayamadığı için iade edilen telefonlar ve teşhir cihazları oluyor.