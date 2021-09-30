Yenilenmiş cep telefonunda vergi düşürüldü

Yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelik kapsamında kullanılmış cep telefonlarının yenilenerek garantili olarak teslimlerinde yüzde 1 katma değer vergisi (KDV) uygulanacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısındaki karara göre, mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenerek yetkili merkez ve satıcılar tarafından teslimi hizmeti (I) sayılı KDV listesine eklendi.

Listede yer alan hizmetlere yüzde 1 oranında KDV uygulanıyor.

Yenilenmiş cep telefonları için uygulanan önceki vergi oranı yüzde 18’di.