Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, dolar satışını Meclis’e taşıyor: Birileri vurgun yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dolar ve avronun rekor seviyede düştüğü gece döviz alıp-satanların araştırılmasını istedi.

Fotoğraf: CHP

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 Aralık akşamı yeni ekonomik tedbirleri açıklamıştı. Buna göre TL mevduat sahipleri, mevduatın sonunda eğer artış varsa döviz farkını devletten alacak.


Yeni modelin açıklanmasının ardından hem avro hem de dolarda 5 liralık bir gerileme yaşanmıştı. Yeni sistemin üzerinden 24 saat geçmeden milyar dolarlık satış görülmüştü.

Adana’da yerel Koza TV’ye konuşan CHP lideri, ‘birilerinin vurgun yaptığını’ savundu.

Kılıçdaroğlu, “Doları 18 liraya kadar çıkardılar, sonra birileri gitti milyon dolarlarını Türk Lirası’na çevirdi. Hükümet bu kararı aldı, dolar düştü 13 liraya… Dünyanın parasıyla gitti 13 liradan dolarını satın aldı” ifadesini kullandı.

CHP liderinin açıklamasından satır başları şöyle:

* Taş atıp kolu yorulmadı. Elinde viski bardağı keyfine baktı, oturduğu yerden milyon dolarlar kazandı. Kim yaptı bunu? Yönetenler yaptı… Bununla ilgili bir araştırma önergesi vereceğiz Meclis’e. Diyeceğiz ki; “Bu üç-dört günde kim ne kadar dolar aldı, kim ne kadar dolar sattı?”

* Bunu bir çıkarın görelim bakalım. Bu vurguncuları görmemiz lazım. Bunların kayıtları var devlette. Adanalı kardeşlerim de şahit olsunlar, bizim bu önergemize ‘ret’ oyu verecekler.

* Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Onun için erken seçim istemiyorlar. Tam bir vurgun dönemi yaşadık. Dolar baronlarına hizmet eden bir siyasi iktidar var.

* Dolar baronlarına iki türlü hizmet yapılır… Birincisi; dolar kuruyla oynayarak onların dolar alıp satarak vurgun yapmaları, ikincisi de Londra’daki dolar baronları, dünyanın tefecileri onlara dünyanın faizini ödersiniz. 19 yılda 179 milyar dolar faiz ödendi.

CHP sözcüsü, dolardaki düşüşü ‘arka kapıdan satış’a bağladı

10 soruda kur korumalı TL hesaplar: Vadeler, getiri, giriş-çıkış, bankalar

‘Dövize endeksli TL mevduat’ta ayrıntılar belli oldu

Dolar/TL, peş peşe tarihi zirve sonrası 13’ün altına kadar geriledi

Erdoğan, ‘yeni ekonomik tedbirler’i duyurdu

SON HABERLER

IŞİD’liye ‘etkin pişmanlık’ indirimi

IŞİD’in öldürülen eski lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de güvenli bölgeye geçişinde rol aldığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed, ‘terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçundan ‘etkin pişmanlık hükümleri’ kapsamında indirim maddeleri de uygulanarak sekiz yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fitch’ten kur korumalı mevduat için ‘temkinli’ yorum

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, sürdürülebilirse TL’deki toparlanmanın ve dövize çevrilebilir mevduat sisteminin bankalar için olumlu olmasını bekliyor. Ancak Fitch’e göre programın kapsamı ve etkileri henüz belirsiz.