Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 21 Nisan 2023

‘Skandal dolandırıcılık’ta yeni ayrıntılar

Diken’in dün akşam Yazılan, buzdağının ucu bile değil başlığıyla duyurduğu ‘skandal dolandırıcılık’la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Erdoğan: Kentsel dönüşüm maliyetinin yarısı bizden

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm maliyetlerinin yarısını devletin karşılayacağını söyledi. Erdoğan ayrıca İstanbul’da kira yardımını 5 bin 500 TL’ye yükselttiğini duyurdu.


Kılıçdaroğlu: Kimsenin gücü Diyanet’i kapatmaya yetmez

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatacaklar” iddiasına, “Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatmaya yetmez” diye yanıt verdi.

Erdoğan’a yuhalama yetmedi: Siyasi mevta haline getireceğiz

Kılıçdaroğlu’ndan cumhurbaşkanı maaşı ve Çankaya sözü

Kılıçdaroğlu, ‘Fatiha’ olayını büyütmedi: Sorumlu davranalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da kendisine yönelik provokasyon hakkında ‘sorumlu davranılmasınıistedi.

İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na yönelik provokasyona kınama

Kılıçdaroğlu’na mezarlıkta provokasyon

LCV tartıştırıyor: Eşcinsel aşk, ihanet ve kadın orgazmı

Yöneylem anketi: Seçim 2 puanla ikinci tura kalıyor

Yöneylem Sosyal Araştırma Şirketi, son anketi açıkladı. Açıklanan ankete göre seçim ikinci tura kalırken; kararsızlar dağıtıldığında millet ittifakının cumhurbaşkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 5,6 puan önünde. Ankete göre Kılıçdaroğlu’nun ilk turda yüzde 48,6 oy alıyor.

Bir kimlik bir hayata az: Hikmet Hükümenoğlu’ndan ‘Harika Bir Hayat’

Twitter’da ‘mavi tik’ini kaybeden siyasi parti liderleri

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın ücretli hale getirdiği ‘mavi tik’ uygulamasını devreye sokmasıyla para ödemeyen bir çok kişi mavi tikini kaybetti. Bunlar arasında siyasi parti liderleri de yer aldı.

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Akşam Postası / 21 Nisan 2023

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