Akşam Postası / 21 Nisan 2023

‘Skandal dolandırıcılık’ta yeni ayrıntılar
Diken’in dün akşam ‘Yazılan, buzdağının ucu bile değil‘ başlığıyla duyurduğu ‘skandal dolandırıcılık’la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Erdoğan: Kentsel dönüşüm maliyetinin yarısı bizden
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm maliyetlerinin yarısını devletin karşılayacağını söyledi. Erdoğan ayrıca İstanbul’da kira yardımını 5 bin 500 TL’ye yükselttiğini duyurdu.
Kılıçdaroğlu: Kimsenin gücü Diyanet’i kapatmaya yetmez
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatacaklar” iddiasına, “Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatmaya yetmez” diye yanıt verdi.
Erdoğan’a yuhalama yetmedi: Siyasi mevta haline getireceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan cumhurbaşkanı maaşı ve Çankaya sözü
Kılıçdaroğlu, ‘Fatiha’ olayını büyütmedi: Sorumlu davranalım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da kendisine yönelik provokasyon hakkında ‘sorumlu davranılmasını‘ istedi.
İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na yönelik provokasyona kınama
Kılıçdaroğlu’na mezarlıkta provokasyon
Yöneylem anketi: Seçim 2 puanla ikinci tura kalıyor
Yöneylem Sosyal Araştırma Şirketi, son anketi açıkladı. Açıklanan ankete göre seçim ikinci tura kalırken; kararsızlar dağıtıldığında millet ittifakının cumhurbaşkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 5,6 puan önünde. Ankete göre Kılıçdaroğlu’nun ilk turda yüzde 48,6 oy alıyor.
Twitter’da ‘mavi tik’ini kaybeden siyasi parti liderleri
Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın ücretli hale getirdiği ‘mavi tik’ uygulamasını devreye sokmasıyla para ödemeyen bir çok kişi mavi tikini kaybetti. Bunlar arasında siyasi parti liderleri de yer aldı.