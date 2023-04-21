Akşam Postası / 21 Nisan 2023

‘Skandal dolandırıcılık’ta yeni ayrıntılar

Diken’in dün akşam ‘Yazılan, buzdağının ucu bile değil‘ başlığıyla duyurduğu ‘skandal dolandırıcılık’la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Erdoğan: Kentsel dönüşüm maliyetinin yarısı bizden

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm maliyetlerinin yarısını devletin karşılayacağını söyledi. Erdoğan ayrıca İstanbul’da kira yardımını 5 bin 500 TL’ye yükselttiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu: Kimsenin gücü Diyanet’i kapatmaya yetmez

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatacaklar” iddiasına, “Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatmaya yetmez” diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, ‘Fatiha’ olayını büyütmedi: Sorumlu davranalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da kendisine yönelik provokasyon hakkında ‘sorumlu davranılmasını‘ istedi.

Yöneylem anketi: Seçim 2 puanla ikinci tura kalıyor

Yöneylem Sosyal Araştırma Şirketi, son anketi açıkladı. Açıklanan ankete göre seçim ikinci tura kalırken; kararsızlar dağıtıldığında millet ittifakının cumhurbaşkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 5,6 puan önünde. Ankete göre Kılıçdaroğlu’nun ilk turda yüzde 48,6 oy alıyor.

Twitter’da ‘mavi tik’ini kaybeden siyasi parti liderleri

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın ücretli hale getirdiği ‘mavi tik’ uygulamasını devreye sokmasıyla para ödemeyen bir çok kişi mavi tikini kaybetti. Bunlar arasında siyasi parti liderleri de yer aldı.