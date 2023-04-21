Phaselis talanına yürütmeyi durdurma kararı: Bakanlık, şimdilik ‘işine bakıyor’

warning Editöre not Bu haber Diken’in özel haberidir. Kısaltıp kaynak belirtmek ve bağlantı vermek koşuluyla kullanılabilir. Lütfen emeğe saygı gösterin, ‘kopyala yapıştır’ yapmayın.

SERTAÇ ÇOMAK

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Phaselis Antik Kenti’ndeki plaj projeleri için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Gönüllüler projenin durması için harekete geçerken Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ihaleyi alan şirketten henüz ses yok.

Fotoğraf: Phaselis İnsiyatifi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Phaselis Antik Kenti’nde iki ayrı plaj işletmesi için Safa Inşaat’a ihale vermişti. Bölge, 1’inci derece arkeolojik SİT alanı statüsündeki koruma alanı içerisinde yer alıyor.

1000 metreküpten fazla beton malzemenin de kullanılacağı projenin inşası için PVC, demir ve alüminyum gibi malzemelerin yanı sıra yoğun olarak ahşap kullanılması planlanmıştı. Bir kısmı tarım arazisi niteliğindeki özel mülk arazinin tamamı Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde bulunuyor.

20 Şubat’ta ağır iş makineleriyle Alacasu Koyu’nda başlayan inşaat Bostanlık Koyu’na da sıçramıştı.

Projeye karşı sivil toplum kuruluşları, doğa savunucuları ve meslek odaları tarafından beş ayrı dava açılmıştı.

Bütün projenin ‘kökünü’ oluşturan izne mahkeme engeli

Antalya 3’üncü İdari Mahkemesi, 13 Nisan’da Peyzaj Mimarları Odası’nın başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, ‘telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceği’ gerekçesiyle projenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Söz konusu dava, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun projeye onay verdiği kurul iznine karşı açılmış davaydı. Yani bütün projenin ‘kökünü’ oluşturuyor.

Buna rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı veya ihaleyi alan şirket Safa İnşaat, herhangi bir açıklama yayınlamadı ve projeyi durdurduğuna dair bir emare göstermedi.

Phaselis’e Dokunma Hareketi’nden Erdal Elginöz, bütün uyarılara rağmen bakanlığın tutumunun ‘baştan beri böyle olduğunu’ söyledi.

Bayramdan sonra belli olacak

Durduğuna dair bir belirti olmasa da antik kentte şu an devam eden bir inşaat yok. Elginöz, bunun bayramdan dolayı mı yoksa yürütmeyi durdurma kararından dolayı mı olduğunu kestiremediklerini söyledi.

Durumun bayramdan sonra netleşeceğini söyleyen Phaselis’e Dokunma Hareketi sözcüsü, Kemer kaymakamına yürütmeyi durdurma kararını tebliğ ettiklerini anlattı: “Davacılar olarak sekiz kişi kaymakam beye gittik. Yürütmeyi durdurma kararını da koyarak şirketin çalışmalarını durdurması talebiyle bir dilekçe yazdık. Dilekçe işleme de kondu. Bu konuyu işleyip gereğini yapacağını söyledi. Biz mülki amirlerimizin, doğru olan neyse onu yapacağına inanıyoruz.”

Karar, Alacasu’daki inşaat bittikten sonra çıktı

Elginöz, yürütmeyi durdurma kararının Alacasu Koyu’ndaki inşaat bittikten sonra çıktığını söyledi ve yapılaşmadaki son durumu şöyle özetledi:

“Bostanlık Koyu’na girmek üzereler. Belki Bostanlık’takini engelleyebiliriz ama Alacasu için bakan gelip açılış yapacakmış. Apar topar yaptılar. Gecekondu gibi oldu.

1. Derece Arkeolojik Sit Alanı nasıl korunurmuş, öğrenelim . Bunu, Alacasu’yu korumak için yapmışlar; inanırsanız…



Yürütmeyi durdurma çıktı ama şirket hala alanda iş yapıyor! #PhaseliseDokunma pic.twitter.com/k5UZWAqOui — PhaseliseDokunma (@Phaselisdokunma) April 20, 2023

Bostanlık Koyu’na malzeme yığdılar, henüz başlamadılar. Jandarma erleri orada beton künklerin başında nöbet bekliyor. Aldığımız duyumlar bayramdan sonra Bostanlık’ta inşaatın devam edeceği yönünde.”

#Repost @denizsoyarslan with @use.repost

・・・

Phaselis'te neler oluyor?

1.derece SİT koruması altında olan Kemer/Phaselis beldesinin yağmalanıp yıkıma uğramaması için yerel halk ve çevrecilerin tepkileri ve uyarıları artıyor.

Halk örgütlenmesi ve dayanışmalar güçlenerek… pic.twitter.com/9rD6Kf4q6m — PhaseliseDokunma (@Phaselisdokunma) April 19, 2023

Gönüllülerin hedefi ne?

Elginöz’ün aktardığına göre gönüllülerin Alacasu’daki hedefi, koyda inşa edilen binaları yıkmak ve portatif, kazı gerektirmeyen, doğaya uygun eşya kullanmak.

Bostanlık’taki hedef ise projenin hiç başlamaması: “Milli Park ve Uzun Devreli Gelişme Planları’na göre Bostanlık Koyu’nun koruma statüsü Alacasu Koyu’ndan bile yüksek. Milli Park kanunu açısından orada hiçbir şey yapılamaz. Kesin korunacak hassas alan. Orada alanı açmaya kalktıklarında bile verecekleri zarar çok büyük olacak. Ağaç kesmeden hiçbir şey yapmaları mümkün değil.”