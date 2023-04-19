STK ve doğa savunucularından Phaselis için 10 maddede sorumluluk çağrısı

Doğa savunucuları ve sivil toplum kuruluşları (STK) yapılaşmaya açılan Phaselis Antik Kenti için 10 madde sıraladı, ilgili kurumları ve bireyleri sorumluluk almaya çağırdı.

Fotoğraf: ekolojipolitik.com

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya’nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti’nde iki ayrı plaj işletmesi için Safa inşaat şirketine ihale vermişti. Bölge, 1’inci derece arkeolojik SİT alanı statüsündeki koruma alanı içerisinde yer alıyor.

1000 metreküpten fazla beton malzemenin de kullanılacağı projenin inşası için PVC, demir ve alüminyum gibi malzemelerin yanı sıra yoğun olarak ahşap kullanılacak. Bir kısmı tarım arazisi niteliğindeki özel mülk olan arazinin tamamı Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde bulunuyor.

20 Şubat’ta ağır iş makinalarıyla Alacasu Koyu’nda başlayan inşaat şimdi Bostanlık Koyu’na da sıçramış durumda.

Alacasu’da tahribata halkın verdiği tepki sonucunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Betonlar tamamen sökülecek ve kazık sistemiyle sadece duş ve tuvalet yapacağız” demişti.

Oysa bu söze rağmen 480 metrekarelik betonun 270 metrekaresi üzerinde inşaat yükseliyor. Buna bir de beton künkler üzerinden demir profillerle yapılan büfe dahil edilidi.

Kemer’de 15-16 Nisan’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bilim insanları ve yerel halkın katılımıyla ‘Phaselis Koruma Çalıştayı’ düzenlendi.

Türkiye’deki tüm sivil toplum örgütlerinin, ilgili kurumların ve bireylerin sorumluluk almaya çağırıldığı sonuç bildirgesinde 10 madde sıralandı:

Phaselis Bostanlık ve Phaselis Alacasu koylarındaki inşaatlar derhal durdurulmalı, hâlihazırda yapılmış olan tüm alt ve üst yapı kontrollü olarak sökülmeli ve alanın onarımı gerçekleştirilmelidir. Tüm bu işlemler, ilgili uzmanlar denetiminde alana daha fazla zarar verilmeden yapılmalıdır.

Yasal süreç sonuçlanana kadar Phaselis Bostanlık ve Phaselis Alacasu koylarındaki plaj projesine ait bütün işlemler durdurulmalıdır.

‘Koruma ve kullanma’ dengesi yerine ‘koruma ve korumaya uyumlu kullanma’ yaklaşımı öngörülmelidir.

Phaselis Bostanlık ve Phaselis Alacasu koyları ziyaretçilere yönelik özel araç trafiğine kapatılmalıdır.

Başta sit alanındaki koylar (Phaselis Bostanlık ve Phaselis Alacasu) olmak üzere bütün sit alanının korunması için yeterli sayıda bekçi görevlendirilmelidir.

Phaselis Bostanlık ve Phaselis Alacasu koylarında arkeolojik kazıların bir an önce başlaması için gereken destek sağlanmalıdır.

Phaselis ziyarete açık ören yeri içinde araçların rastgele park etmesine engel olunmalı ve araçlar gişelerin yakınında park edecek şekilde düzenleme yapılmalıdır.

Hem Phaselis ziyarete açık ören yeri hem de Phaselis Bostanlık ve Phaselis Alacasu koylarında kara ve deniz ekosistemlerinde taşıma kapasitesi analizleri yapılmalı ve taşıma kapasitesi tabanlı ziyaretçi yönetim planı hazırlanmalıdır.

Phaselis ziyarete açık ören yeri, Güney Limanı içinde Phaselis Koyu, Phaselis Bostanlık Koyu ve Phaselis Alacasu koylarında halk sağlığının, deniz canlılarının ve ekosistemin korunması için deniz suyu kalitesinin korunması sağlanmalıdır.

Korunacak hedef türlerin ve özel yaşam alanlarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Gürültü ve ışık kirliliğine neden olacak hiçbir uygulama yapılmamalıdır.

İmzacılar şöyle:

Antalya Kültürel Miras Derneği Çıralı, Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi, Antalya Peyzaj Mimarları Odası, Doğa İçin Sanat Derneği (DİSDER), İstanbul Antalya Şehir Plancıları Odası, TEMA VAKFI Antalya İl Temsilciliği, Antalya Temiz Çevre Derneği, Türkiye Ormancılar Derneği, Batı Akdeniz Şubesi Arkeologlar Derneği Antalya Şubesi, WWF Türkiye, ÇEKÜL VAKFI, Phaselis İnsiyatifi, Phaselis’e Dokunma Hareketi.