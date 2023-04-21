Kılıçdaroğlu’ndan cumhurbaşkanı maaşı ve Çankaya sözü

Millet ittifakının cumhurbaşkanı dayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçildikten sonra Çankaya Köşkü’ne geçtiğinde ikametgahına ayrılmış bölümlerin faturalarını ve diğer tüm kişisel harcamalarını maaşından karşılayacağına söz verdi. Kılıçdaroğlu, maaşının azaltılması hakkında da bir düzenleme yapacağını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Kılıçdaroğlu, Sözcü yazarı Uğur Dündar’ın, ‘Çankaya Köşkü’ndeki kişisel ve ailevi harcamaları devlete ödetmeyip, maaşından karşılaması’na ilişkin mektubuna yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu verdiği yanıtta şunları kaydetti:

*Sizin aracılığınızla söz veriyorum ki; Çankaya Köşkü’nün ikametgâhımıza ayrılmış bölümündeki elektrik, doğalgaz, su, telefon ve internet kullanımından kaynaklı tüm faturaları maaşımdan ödeyeceğim.

*İkametgah bölümündeki mutfak ile kişisel ve özel etkinlik harcamalarını da maaşımdan karşılayacağım.

*Özel seyahatlerimiz de dahil olmak üzere diğer tüm kişisel harcamalarımız için sadece maaşımı kullanacağım.

*Sevgili eşim, bana eşlik etmesini gerektiren, örneğin uluslararası toplantı ve ziyaretlerde kullanacağı kıyafetlerin ücretleri de dahil, tüm kişisel harcamalarını aile bütçemizden karşılayacak.

*Bunlara ek olarak;katılmak durumunda kalabileceğim tüm siyasi parti faaliyetlerine gidişlerimde cumhurbaşkanlığı araçlarını kullanmayacağım; siyasi parti faaliyeti kapsamındaki seyahatlerimde uçak, konaklama vb. harcamalar dahil tüm masraflarımı parti bütçesinden karşılayacağım.

*Öte yandan şunu da belirtmek isterim; kararım doğrultusunda Cumhurbaşkanı maaşımın da azaltılması yönünde bir düzenleme yapacağım.