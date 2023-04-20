Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın ‘müjde’lerini paniğe bağladı: Taahhütte bulun, Bay Kemal yapsın

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kaybedeceğinin paniğiyle bolca taahhütte bulunduğunu söyledi.

Görsel: Twitter

Seçim tarihi yaklaşınca ‘müjde’ üstüne ‘müjde’ veren Erdoğan, son olarak belli süreliğine doğalgaz müjdesi vermişti.

Bu durum paniğe bağlayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesiyle yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz.

Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın.”